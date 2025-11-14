Bihar Election Result: चुनाव परिणाम से पहले विजय सिन्हा ने मंदिर में की पूजा, लखीसराय में दांव पर डिप्टी सीएम की चुनावी साख!

Bihar Election Result बिहार के डिप्टी सीएम और लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने वोटों की गिनती होने से पहले लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में पूजा-अर्चना की। एक्जिट पोल में लखीसराय विधानसभा सीट का नतीजा बेहद हैरान और चौंकाने वाला आया है।
एक्जिट पोल में इस सीट पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार के बीच कांटे की टक्कर बताया गया है। वोटिंग के दिन ही वोट नहीं देने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और राजद समर्थकों के बीच विवाद भी हुआ था। जिसकी वजह से यह सीट काफी चर्चा में रहा था।
लखीसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी का फिलहाल कब्जा है। आज चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि इस सीट पर किसका कब्जा है। बीजेपी सीट बचाने में सफल होती हैं या फिर कांग्रेस इस सीट पर अपने हार का बदला लेती है। वर्ष 2020 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा इस सीट पर जीत अपने नाम किया था।
विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के अमरेश कुमार को वर्ष 2020 में 10,483 वोटों से मात दिया था। विजय कुमार सिन्हा सरकार में अभी डिप्टी सीएम हैं। लखीसराय सीट पर अभी तक 11 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें बीजेपी 5 बार जीती है।
