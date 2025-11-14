Bihar Election Result: चुनाव परिणाम से पहले विजय सिन्हा ने मंदिर में की पूजा, लखीसराय में दांव पर डिप्टी सीएम की चुनावी साख!

लखीसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी का फिलहाल कब्जा है। आज चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि इस सीट पर किसका कब्जा है। बीजेपी सीट बचाने में सफल होती हैं या फिर कांग्रेस इस सीट पर अपने हार का बदला लेती है। वर्ष 2020 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा इस सीट पर जीत अपने नाम किया था।