बिहार चुनाव 2025: अप्पू और पप्पू की चर्चा कर डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कसा तंज, पढ़िए क्या कहा?

बिहार में हुई बंपर वोटिंग को लेकर सिन्हा ने कहा कि इसके लिए 'मैं बिहार के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बिहार की जनता ने हमें एक बार फिर से विकास की गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। आरजेडी और कांग्रेस की चर्चा करते हुए कहा कि इस दफा बिहार की जनता ने दोनों को सबक सिखाने का काम किया है, जो केवल वादों की राजनीति में व्यस्त थे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि झूठी घोषणाओं की राजनीति अब नहीं चलेगी, बल्कि काम करने वालों को ही मौका मिलेगा।