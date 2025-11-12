Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार चुनाव 2025: अप्पू और पप्पू की चर्चा कर डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कसा तंज, पढ़िए क्या कहा?

Bihar Assembly Election 2025- बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा अप्पू और पप्पू की चर्चा कर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव परिणाम के बाद ये दोनों घुमने फिरने निकल जायेंगे। उन्होंने दावा किया कि  प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 12, 2025

बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा। फोटो- सोशल साइट

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अप्पू और पप्पू की चर्चा कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया है।

अप्पू और पप्पू की चर्चा कर कसा तंज

डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हताश और निराश हैं। इसकी वजह से पहले उन लोगों ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा। ये लोग चार्टर विमान में बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। बिहार की जनता इनको समझ गई है। उन्होंने आगे कहा कि अप्पू और पप्पू (विपक्षी नेताओं का संदर्भ) चुनाव परिणाम आने के बाद विदेश या दिल्ली चले जाएंगे। इनका बिहार से कोई सरोकार नहीं है।

एनडीए को समर्थन देने पर आभार व्यक्त किया

बिहार में हुई बंपर वोटिंग को लेकर सिन्हा ने कहा कि इसके लिए 'मैं बिहार के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बिहार की जनता ने हमें एक बार फिर से विकास की गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। आरजेडी और कांग्रेस की चर्चा करते हुए कहा कि इस दफा बिहार की जनता ने दोनों को सबक सिखाने का काम किया है, जो केवल वादों की राजनीति में व्यस्त थे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि झूठी घोषणाओं की राजनीति अब नहीं चलेगी, बल्कि काम करने वालों को ही मौका मिलेगा।

अब पीछे मुड़क नहीं देखेगा बिहार

डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। बिहार की पहचान अब विकास, रोजगार और स्थिरता बनेगी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, 'जब पढ़े-लिखे लोग समाज की सेवा करने के बजाय आतंकवादियों के साथी बन जाते हैं, तब सोचने का समय आ गया है।

Bihar News: विजय कुमार सिन्हा फाइल फोटो

Updated on:

12 Nov 2025 04:11 pm

Published on:

12 Nov 2025 04:08 pm

