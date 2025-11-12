Bihar Exit Poll 2025: बीजेपी को लखीसराय सीट पर लग सकता है झटका, पढ़िए सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है?

Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनों फेज की वोटिंग हो गई है. 243 सीटों में एक सीट लखीसराय का है, जो कि चुनाव में हॉट सीट बना हुआ है. इसके पीछे की वजह है बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा. बीजेपी ने लखीसराय से 4 बार के विधायक और मौजूदा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है. चुनावी मैदान में उनके सामने कांग्रेस के अमरेश कुमार और जन सुराज के सूरज कुमार है. लखीसराय सीट पर चुनाव में इस बार काफी क्लोज फाइट दिखी और अब नतीजा फंसता हुआ नजर आ रहा है.