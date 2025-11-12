Bihar Exit Poll 2025: बीजेपी को लखीसराय सीट पर लग सकता है झटका, पढ़िए सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है?

Bihar News: विजय कुमार सिन्हा फाइल फोटो
Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनों फेज की वोटिंग हो गई है. 243 सीटों में एक सीट लखीसराय का है, जो कि चुनाव में हॉट सीट बना हुआ है. इसके पीछे की वजह है बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा. बीजेपी ने लखीसराय से 4 बार के विधायक और मौजूदा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है. चुनावी मैदान में उनके सामने कांग्रेस के अमरेश कुमार और जन सुराज के सूरज कुमार है. लखीसराय सीट पर चुनाव में इस बार काफी क्लोज फाइट दिखी और अब नतीजा फंसता हुआ नजर आ रहा है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट चर्चा में है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। वोटिंग में गड़बड़ी की सूचना पर डिप्टी सीएम जब पहुंचे थे। उसी समय उनपर हमला किया गया था। उनकी गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका गया था। इसके बाद उनके और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह के बीच ऑन कैमरा बकझक हुई थी। चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल में इस सीट पर अलग अलग सर्वे आए हैं।
एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि लखीसराय और सूर्यगढ़ा दोनों ही सीट पर इस बार मुकाबला कड़ा है। इस एग्जिट पोल और एक्सपर्ट की मानें तो प्रदेश के कद्दावर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा अपनी सीट हार सकते हैं। सूर्यगढ़ा की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने का अनुमान जताया गया है। इस दोनों सीट को लेकर News Pinch ने भी अपने सर्वे में कहा है कि यहां कड़ा मुकाबला है। दोनों सर्वे के अनुसार इस सीट पर बीजेपी की गाड़ी फंसती दिख रही है।
विधानसभा चुनाव 2020 में इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर विजय कुमार सिन्हा चुनाव लड़े थे और उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को 10 हजार 489 वोटों से चुनाव हराया था। हालांकि इस बार विजय कुमार सिन्हा की सीट सर्वे के अनुसार फंसते दिख रह है।
