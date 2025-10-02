Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बिहार में बसपा ने इन चार सीटों पर उतारें अपने प्रत्याशी, देखें लिस्ट

बिहार में विधानसभा चुनाव में अब करीब एक माह बचे हैं। चुनाव आयोग किसी भी दिन अब इसकी घोषणा कर सकता है। इसको देखते हुए बसपा ने बिहार के चार विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 02, 2025

Mayawati

बिहार में चुनाव आयोग की ओर से चुनावी बिगुल बजने में कुछ दिन अभी शेष हैं। लेकिन, राजनीतिक दल अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुक हैं। हर एक राजनीतिक दल प्रत्येक सीट पर चुनाव की तैयारियों में जुटा है। वे वहां अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी(बसपा) ने एक बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए बिहार के कैमूर जिले की चारों विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से की कुछ दिन पहले ही कैमूर जिले के 3 विधासभा सीट भभुआ, मोहनिया और रामगढ़ से अपने प्रत्याशी की घोषणा किया था। कैमूर में ही पार्टी ने अब चैनपुर विधानसभा से भी अपने उम्मीदवार तय कर लिया है।

किस सीट पर कौन लड़ेगा चुनाव ?

चैनपुर विधानसभा सीट से पार्टी ने धीरज सिंह उर्फ भान सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी प्रमुख के निर्देश पर जिला अध्यक्ष छोटे लाल राम ने धीरज सिंह के नाम की घोषणा किया। वहीं भभुआ से विकास पटेल, मोहनिया से ओमप्रकाश दीवाना और रामगढ़ से सतीश यादव को पार्टी ने पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है।

जमा खां पर कसा तंज

चैनपुर सीट के बसपा के प्रत्याशी धीरज सिंह उर्फ भान सिंह ने टिकट मिलने के बाद कहा कि, यह बहन मायावती का आशीर्वाद है। आगे उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चैनपुर में केवल सरकार घोषणाएं करती है। लेकिन काम कुछ नहीं करती। धीरज सिंह ने मंत्री जमा खां पर तंज कसते हुए कहा कि वे सायरन मंत्री हैं। सिर्फ सायरन बजाकर आते हैं और फिर चले जाते हैं। काम कुछ नहीं करते हैं।लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। धीरज सिंह ने अधौरा प्रखंड की चर्चा करते हुए कहा कि इस प्रखंड के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर बसपा एक मजबूत चुनाव लड़ेगी और चैनपुर सीट जीतकर दिखाएगी।

ये भी पढ़ें

SIR Inside Story Bihar : वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा वोटर मगध में जुड़े सीमांचल में कटे, पढ़िए इनसांइड स्टोरी
पटना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

02 Oct 2025 08:19 pm

Published on:

02 Oct 2025 08:17 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बिहार में बसपा ने इन चार सीटों पर उतारें अपने प्रत्याशी, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Dussehra 2025: पटना में वध से जलकर नहीं गलकर मर गया रावण, झमाझम बारिश से निराश हुए लोग

पटना

तेज प्रताप का विवादित बयान: RSS की आजादी में भूमिका पर उठाए सवाल, महात्मा गांधी को लेकर कही ये बात

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

तेजस्वी यादव पर भड़के तेजप्रताप, कहा- छोटे भाई को मर्यादा में रहना चाहिए, समझे कौन राम है और कौन लक्ष्मण

Tej Pratap Yadav
पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: आरजेडी में कटेंगे एक दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम, सर्वे रिपोर्ट पर पार्टी ने लिया बड़ा फैसला

Tejashwi Yadav education, tejashwi yadav educational qualification, tejashwi yadav school, Tejashwi Yadav school name,
पटना

रहें सतर्क! अगले तीन घंटे में बिहार के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.