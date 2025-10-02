बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बिहार में बसपा ने इन चार सीटों पर उतारें अपने प्रत्याशी, देखें लिस्ट

चैनपुर सीट के बसपा के प्रत्याशी धीरज सिंह उर्फ भान सिंह ने टिकट मिलने के बाद कहा कि, यह बहन मायावती का आशीर्वाद है। आगे उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चैनपुर में केवल सरकार घोषणाएं करती है। लेकिन काम कुछ नहीं करती। धीरज सिंह ने मंत्री जमा खां पर तंज कसते हुए कहा कि वे सायरन मंत्री हैं। सिर्फ सायरन बजाकर आते हैं और फिर चले जाते हैं। काम कुछ नहीं करते हैं।लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। धीरज सिंह ने अधौरा प्रखंड की चर्चा करते हुए कहा कि इस प्रखंड के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर बसपा एक मजबूत चुनाव लड़ेगी और चैनपुर सीट जीतकर दिखाएगी।