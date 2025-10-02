SIR Inside Story Bihar : वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा वोटर मगध में जुड़े सीमांचल में कटे, पढ़िए इनसांइड स्टोरी

सीमांचल क्षेत्र के चार जिलों मे मुस्लिमों की आबादी लगभग 48% है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने यहां की 7 सीटों पर जीती थी, जबकि एनडीए को 12 सीटों पर जीत मिली थी। इसी प्रकार से एआईएमआईएम ने पहली बार अपना खाता खोलते हुए 5 सीटें अपने नाम किया था। हालांकि, बाद में AIMIM के पांच में से चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जो रिपोर्ट सामने आयी है उसमें नाम काटने की दर सबसे अधिक इसी क्षेत्र में है। हालांकि यहां पर सीमांचल में ड्राफ्ट रोल के बाद अंतिम मतदाता सूची में 2.4% ही नए वोटर्स जोड़े गए हैं। जो कि राज्य औसत वृद्धि दर 2.3% के लगभग बराबर है।