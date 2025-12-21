Bihar Weather: बिहार में कोल्ड डे की स्थिति, टूटा 14 वर्षो का रिकार्ड, एक ही स्कूल के 8 बच्चे बेहोश

ठंड के साथ कोहरा छाए रहने की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को बिहार के ज्यादातर शहरों में घने से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। लेकिन, दिन चढ़ने पर कोहरा छंटने की भी संभावना है। रविवार को सुबह में पटना में कोहरा छाया रहेगा। लेकिन, दोपहर बाद बादल छाए रहने के आसार हैं। जिससे राजधानी वासियों को लगातार चौथे दिन धूप के दर्शन होने की उम्मीद नहीं है। शनिवार को पटना में सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। पटना का अधिकतम तापमान 16.6 और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।