Hijab Row: मुस्लिम महिला डॉक्टर ने अब तक नहीं की नौकरी ज्वाइन, पटना सिविल सर्जन बोले- डेडलाइन खत्म होने के बाद…

डॉ सिंह ने कहा कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया शनिवार को पूरी नहीं हो पाई। हमें उम्मीद है कि महिला डॉक्टर आएंगी और ज्वाइन करेंगी। ज्वाइनिंग की तारीख बढ़ाई जा सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। अभी भी 12 डॉक्टर बचे हैं और अगर समय बढ़ाया जाता है, तो यह सभी के लिए बढ़ाया जाएगा। 63 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है और 12 अभी भी बचे हैं।