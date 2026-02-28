जल्द बजेगा चुनावी बिगुल, चुनाव आयोग का इन राज्यों में दौरा शुरू, एक चरण में मतदान पर मंथन

फोटो सर्कल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग। (इमेज सोर्स: लाइव लॉ)
नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने मार्च से मई के बीच प्रस्तावित विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग कई राज्यों का दौरा कर जमीनी हालात, सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता सूचियों की समीक्षा कर रहा है। इस बीच, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव कराने के विकल्प पर मंथन चल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। ज्यादातर दलों ने राज्य में एक ही चरण में चुनाव कराने का अनुरोध किया। बैठक में डीएमके, अन्नाद्रमुक, भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा, आप और अन्य शामिल हुए।
चुनाव आयोग के आकलन के अनुसार, अगर पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव एक ही चरण में कराए जाते हैं, तो सीएपीएफ की करीब 2500 कंपनियों की जरूरत होगी। आयोग गृह मंत्रालय से चर्चा करेगा। अगर चुनाव एक चरण में संभव नहीं हुआ, तो चरणों की संख्या कम रखी जाएगी।
अधिकारियों का मानना है कि एक चरण में चुनाव कराने से बाहरी लोगों की आवाजाही और मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंकाएं कम होंगी। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और नियंत्रित रह सकती है। हालांकि, प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होगा।
माना जा रहा है कि अप्रैल से मई के बीच चुनाव कराए जा सकते हैं। तैयारियों का अंतिम आकलन पूरा होने के बाद आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होना शेष है।
|राज्य / केंद्रशासित प्रदेश
|सत्ताधारी दल
|कुल सीटें
|असम
|भाजपा
|126
|पुडुचेरी
|भाजपा
|30
|केरल
|एलडीएफ
|140
|पश्चिम बंगाल
|टीएमसी
|294
|तमिलनाडु
|डीएमके–कांग्रेस गठबंधन
|232
