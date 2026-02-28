28 फ़रवरी 2026,

राष्ट्रीय

जल्द बजेगा चुनावी बिगुल, चुनाव आयोग का इन राज्यों में दौरा शुरू, एक चरण में मतदान पर मंथन

West Bengal-Tamil Nadu Assembly Elections: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव कराने के विकल्प पर मंथन चल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं।

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 28, 2026

West Bengal-Tamil Nadu Assembly Elections

फोटो सर्कल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग। (इमेज सोर्स: लाइव लॉ)

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने मार्च से मई के बीच प्रस्तावित विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग कई राज्यों का दौरा कर जमीनी हालात, सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता सूचियों की समीक्षा कर रहा है। इस बीच, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव कराने के विकल्प पर मंथन चल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। ज्यादातर दलों ने राज्य में एक ही चरण में चुनाव कराने का अनुरोध किया। बैठक में डीएमके, अन्नाद्रमुक, भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा, आप और अन्य शामिल हुए।

बंगाल में एक चरण के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए

चुनाव आयोग के आकलन के अनुसार, अगर पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव एक ही चरण में कराए जाते हैं, तो सीएपीएफ की करीब 2500 कंपनियों की जरूरत होगी। आयोग गृह मंत्रालय से चर्चा करेगा। अगर चुनाव एक चरण में संभव नहीं हुआ, तो चरणों की संख्या कम रखी जाएगी।

एक चरण के फायदे और चुनौतियां

अधिकारियों का मानना है कि एक चरण में चुनाव कराने से बाहरी लोगों की आवाजाही और मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंकाएं कम होंगी। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और नियंत्रित रह सकती है। हालांकि, प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होगा।

अप्रैल से मई के बीच चुनाव कार्यक्रम संभव

माना जा रहा है कि अप्रैल से मई के बीच चुनाव कराए जा सकते हैं। तैयारियों का अंतिम आकलन पूरा होने के बाद आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होना शेष है।

कहां चुनाव, अभी किसकी सरकार? राज्य सत्ताधारी दल कुल सीटें

राज्य / केंद्रशासित प्रदेशसत्ताधारी दलकुल सीटें
असमभाजपा126
पुडुचेरीभाजपा30
केरलएलडीएफ140
पश्चिम बंगालटीएमसी294
तमिलनाडुडीएमके–कांग्रेस गठबंधन232

संबंधित विषय:

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Published on:

28 Feb 2026 02:16 am

Hindi News / National News / जल्द बजेगा चुनावी बिगुल, चुनाव आयोग का इन राज्यों में दौरा शुरू, एक चरण में मतदान पर मंथन

