कोर्ट से बरी होने के बाद केजरीवाल का एक और भावुक बयान आया सामने, बोले- मुझे रोकने का एक ही तरीका, मेरा कत्ल करवा दो

इस मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआइ की तीसरी चार्जशीट में लगाया यह आरोप भी अस्वीकार कर दिया कि कथित घोटाले की रकम गोवा विधानसभा चुनाव में काम में ली गई। कोर्ट ने आदेश में कहा किसी राजनीतिक दल द्वारा अत्यधिक चुनावी खर्च के मात्र आरोपों के आधार पर सीबीआइ या ईडी की जांच को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसकी इजाजत मिलने पर चुनावी प्रतिस्पर्धा का अपराधीकरण होगा और कार्यपालिका को राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने में सक्षम दमनकारी साधनों से लैस किया जाएगा।