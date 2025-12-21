बस 10 दिन शेष! अगर नहीं मिला है रोजगार योजना का पैसा, तो 31 दिसंबर तक कर लें यह जरूरी काम

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। फोटो- आईपीआरडी
Mahila Rojgar Yojana मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपये की सहायता राशि के लिए महिलाएं 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं। आवेदन वे महिलाएं ही कर सकती है, जिन्हें अभी तक यह राशि नहीं मिली है। सरकार रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये दे रही है। इस योजना में 10 हजार से रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं का चयन कर सरकार उनको रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपये तक देगी। सरकार चयनित महिलाओं के खाते में जनवरी में पैसा भेजने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही जिन महिलाओं को 10 हजार की राशि मिल गई है, उनके काम का भी निरीक्षण का काम सरकार जनवरी में शुरू करेगी। शहरी इलाके की महिलाएं जो खुद सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, वह जीविका की वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार के बाद 2 लाख रुपये देने की तैयारी है। जीविका की ओर से इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रोजगार की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को 2 लाख रुपये देगी, सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी महिला को एक साथ पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा।
सरकार महिलाओं के लिए रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग का मॉडल तैयार कर रही है। ट्रेनिंग दो सत्र में होगी। पहले सत्र में उनको ट्रेनिंग दिया जायेगा जिन्होंने पैसा लेने के बाद अपना रोजगार नहीं शुरू किया। दूसरे चरण में उन महिलाओं को इसके साथ जोड़ा जायेगा जिन्होंने पैसा लेकर अपना रोजगार शुरू कर दिया। सरकार का ऐसा करने का उदेश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना में अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जा चुके हैं।
जीविका की ओर से बताया गया कि महिला रोजगार योजना के तहत करीब 10 लाख महिलाओं को लाभ नहीं मिला है। आवेदन में कमियां हैं। आधार या बैंक खाता में गड़बड़ी से राशि उनके खाते में नहीं जा सकी है। इसे चेक किया जा रहा है, जल्द राशि उनके खाते में भेजा जाएगा।
इस योजना का लाभ सिर्फ महिलाओं को है, लेकिन राज्यभर के करीब 400 पुरुषों के खाते में भी यह राशि गई है। जीविका रिपोर्ट मंगवा रही है। राशि रिकवरी की गाइडलाइन नहीं है, इसलिए विभाग ने अभी पहल नहीं की। गाइडलाइन आने पर कार्रवाई होगी। कुछ लोग खुद राशि वापस कर रहे हैं।
