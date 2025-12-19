बिहार में बनेगा 2000 एकड़ का ‘इलेक्ट्रॉनिक सिटी’, स्टील प्लांट और फर्नीचर हब भी लगेंगे

उद्योग वार्ता में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत
बिहार में इलेक्ट्रॉनिक सिटी और स्टील प्लांट लगाने का प्रस्ताव मिला है। शुक्रवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ उद्योग वार्ता में 14 प्रमुख उद्यमियों ने हिस्सा लिया। मुख्य सचिव ने उद्यमियों की बातें सुनीं और संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
वेलांकनी ग्रुप के सलाहकार शशि शेखर ने बिहार में 2000 एकड़ में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। मुख्य सचिव ने इस पर संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है।
दिवाज स्टील प्राइवेट लिमिटेड 150 एकड़ में स्टील प्लांट लगाना चाहता है। ओर्ना 24 कैरट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पालन-जी इंडस्ट्रीज और सवेरा फर्नीचर आधुनिक फर्नीचर प्लांट स्थापित करना चाहते हैं। सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है।
आरा के एंटरप्रेन्योर कुमार प्रशांत ने जलवायु प्रतिरोधी गांव और फ्लोटिंग हाउस का मॉडल पेश किया, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कारगर साबित हो सकता है। मुख्य सचिव ने प्रस्ताव संबंधित विभाग को सौंपते हुए तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'अभी नहीं तो कभी नहीं' के मूल मंत्र पर काम कर रही है। निवेशकों को भरोसा दिलाया कि निवेश सुगम बनाने के लिए नीतियों में बदलाव या नई नीति लाने में सरकार कोई देर नहीं करेगी।
मुख्य सचिव ने निवेशकों की शिकायत पर संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। ईएसई एनर्जी के एमडी अनिल कुमार चौरसिया ने बताया कि कैमूर में उनके एथनॉल प्लांट के पास सड़क खराब है। इस पर मुख्य सचिव ने पथ निर्माण विभाग को एनएच के पास कुदरा ब्लॉक की सड़क को प्राथमिकता से ठीक करने को कहा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग