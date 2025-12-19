बिहार में बनेगा 2000 एकड़ का ‘इलेक्ट्रॉनिक सिटी’, स्टील प्लांट और फर्नीचर हब भी लगेंगे

मुख्य सचिव ने निवेशकों की शिकायत पर संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। ईएसई एनर्जी के एमडी अनिल कुमार चौरसिया ने बताया कि कैमूर में उनके एथनॉल प्लांट के पास सड़क खराब है। इस पर मुख्य सचिव ने पथ निर्माण विभाग को एनएच के पास कुदरा ब्लॉक की सड़क को प्राथमिकता से ठीक करने को कहा।