Hijab Row: बिहार की मुस्लिम महिला को ऑफर देकर घिरी झारखंड सरकार, BJP ने पूछा- एक को 3 लाख का वेतन और दूसरों को…

हिजाब विवाद के बाद झारखंड सरकार के ऑफर पर भाजपा का जवाब। (फोटो- ANI)
पटना में हिजाब विवाद के बाद झारखंड सरकार ने बिहार की मुस्लिम महिला डॉक्टर को 3 लाख रुपये महीने की सैलरी पर नौकरी देने का ऑफर दिया है। इस पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने सवाल उठाया है।
उन्होंने कहा कि अगर इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक महिला को दी जा रही है, तो दूसरों को भी उतनी ही रकम दी जानी चाहिए। बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शनिवार को कहा था कि बिहार की महिला डॉक्टर को 3 लाख रुपये महीने की सैलरी, सरकारी आवास और पसंदीदा पोस्टिंग के साथ नौकरी का ऑफर दिया है।
अंसारी ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान एक महिला का हिजाब हटाकर मुस्लिम समुदाय का अपमान करने की कोशिश की।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जायसवाल ने कहा- उन्हें 3 लाख रुपये की सैलरी देना ठीक है, लेकिन यह सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं होना चाहिए। सभी को उतनी ही रकम मिलनी चाहिए।
उन्होंने फैसले की आलोचना करते हुए कहा- सिर्फ एक महिला को वह 3 लाख रुपये की सैलरी देने को तैयार हैं जबकि दूसरों को 32,000 रुपये मिल रहे हैं, यह सिर्फ झारखंड सरकार ही कर सकती है कोई और नहीं।
20 दिसंबर को पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में हिजाब हटाने की यह घटना हुई थी। जिसका वीडियो भी बड़े पैमाने पर शेयर किया गया है। इसको लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
वीडियो में देखा जा रहा है कि जब महिला अपना पत्र लेने आई, तो नीतीश कुमार ने उसका हिजाब देखा, उसे हटाने के लिए बोला। उन्होंने पहले कहा- यह क्या है?, और फिर खुद ही हिजाब हटा दिया।
इस फुटेज को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया और जल्द ही यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई और इस विवाद ने न केवल बिहार बल्कि झारखंड, जम्मू और कश्मीर और यहां तक कि सीमा पार पाकिस्तान में भी बहस छेड़ दी।
इस पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वह मुख्यमंत्री का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि नीतीश कुमार सभी को अपनी बेटी मानते हैं।
राज्यपाल ने नुसरत परवीन से ड्यूटी पर आने की भी अपील की और राजनीतिक पार्टियों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया। इस बीच, नुसरत परवीन शनिवार को ड्यूटी पर नहीं आईं।
