Bihar Assembly Elections 2025: नीतीश का टोपी से इंकार पर बढ़ा विवाद, जानें जेडीयू का मुसलमानों से कैसा रहा रिश्ता

नीतीश की पार्टी जेडीयू ने पिछले चुनाव 2020 में 11 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन, उनमें से एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता। बाद में बसपा के टिकट पर जीते जमा खान को जेडीयू में शामिल कराकर नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाया था। आज जिस टोपी पर विवाद हो रहा है वो जमा खान ही हैं। साल 2020 का चुनाव पहला मौका था, जब जेडीयू से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता था। इससे पहले 2005 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चार मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इसी तरह से 2010 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर सात मुसलमान जीते, 2015 के चुनाव में जेडीयू से टिकट पर पांच मुसलमान जीते थे। साल 2020 के चुनाव में 19 मुसलमान विधायक चुने गए थे। इनमें राजद के आठ, एआईएमआईएम के पांच, कांग्रेस के चार, भाकपा (माले) और बसपा के एक-एक मुस्लिम विधायक शामिल थे।