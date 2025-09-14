Video: जीतन राम मांझी का दो टूक, कम सीटों पर नहीं करेंगे समझौता, जानिए मांझी को क्यों चाहिए 15 सीटें?

जीतन राम मांझी ने जोर देकर कहा कि पार्टी को बने दस साल हो चुके है। लेकिन अभी तक 'अनरजिस्टर्ड' है। यह अब अपमानजनक लगता है। इस बार का चुनाव हमारे लिए “करो या मरो” की स्थिति है। एनडीए में अपनी अहमियत बताते हुए मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी बिना पैसा खर्च किए भीड़ जुटा लेती है, जबकि दूसरी पार्टियां पैसे के दम पर भीड़ बुलाती हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि गठबंधन उन्हें पर्याप्त सीटें देगा और 2025 में उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त दल के रूप में उभरेगी।