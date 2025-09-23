Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मंथन, कांग्रेस ने 76 सीटों की सूची सौंपी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस ने 76 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस ने सीटों के साथ ही संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सौंप दिए हैं। सूत्रों के अनुसार हर सीट पर तीन नाम दिए गए हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 23, 2025

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (Photo-IANS)

बिहार में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा में अब कुछ ही दिन बचे हैं। संभावित प्रत्याशी चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। इधर, महागठबंधन में भी घटक दलों के बैठक का दौर जारी है। एक एक सीट को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस की ओर से इस बैठक में 76 सीटों पर दावा पेश किया गया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने तीन संभावित प्रत्याशी के नाम भी शेयर कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो लिस्ट शेयर किया है वहां पर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है।

60 सीटों की वीआईपी ने सौंपी लिस्ट

वहीं वीआईपी ने 60 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश किया है। महागठबंधन में इसको लेकर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। महागठबंधन के अन्य घटक दल इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि वीआईपी का प्रदेश में उतना बड़ा जनाधार भी नहीं है और न ही संगठन का विस्तार भी पूरे प्रदेश में है। इसके साथ ही वीआईपी की ओर से संभावित प्रत्याशियों के नाम भी अभी तक शेयर नहीं किए गए हैं। कुछ सीटों पर ही नाम पार्टी की ओर से शेयर किया है। सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन में इस बात की चर्चा भी हो रही है कि अगर वीआईपी को इतनी सीटें दी गई तो वीआईपी आधा से ज्यादा सीट बेच देगी।

40 सीटों पर वामदलों ने ठोका दावा

वामदलों (भाकपा माले, माकपा और भाकपा) बिहार में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश किया है। वाम दलों ने अपने संभावित प्रत्याशियों सूची सौंप दी है। सहयोगी दलों से मिले लिस्ट के बाद महागठबंधन में इसपर मंथन शुरू हो गया है। गठबंधन के दो नए और सहयोगी रालोजपा और झामुमो की ओर से अभी तक कोई लिस्ट नहीं सौंपी गई है। इन दोनों गठबंधन ने भी पांच पांच सीटों पर अपना दावा पेश किया है। आरजेडी खुद कम से कम से कम 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। महागठबंधन की कोशिश है कि दशहरा से पहले तक यह तय हो जाए कि कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा।

