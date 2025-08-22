मुसलमानों की चर्चा कर नीतीश ने साधा लालू पर तंज, पढ़िए सड़क, बिजली और रोजगार को लेकर क्या कहा

नीतीश कुमार ने आज पीएम मोदी के मंच से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को पूरा सहयोग मिल रहा है। इस साल के बजट में राज्य को स्पेशल पैकेज मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार में बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली क्षेत्रों में किए गए कामों की चर्चा किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ नए काम भी करवाए गए हैं। कुछ नए फैसले लिए गए। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति महीना किया गया।