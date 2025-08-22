मुसलमानों की चर्चा कर नीतीश ने साधा लालू पर तंज, पढ़िए सड़क, बिजली और रोजगार को लेकर क्या कहा

Bihar Assembly Elections 2025: पीएम मोदी की गया की सभा में सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमानों की चर्चा करते हुए लालू प्रसाद पर जोरदार हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005 में सत्ता में आने के बाद बिहार में मेरी सरकार ने जिस प्रकार से मुसलमानों अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है वह बिहार के लिए एक बानगी बन गया है। उन्होंने लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा कि 2005 से पहले मुसलमानों के लिए क्या कुछ हुआ है वह भी आप लोगों ने देखा है। बता दे 21 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के साथ संवाद किया था।
दरअसल, नीतीश कुमार गुरुवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के शताब्दी समारोह में कुछ लोग उनके खिलाफ नारा लगाया था। वे कुछ कारणों से नाराज थे। सीएम के जाने के बाद अल्पसंख्यकों ने सीएम के खिलाफ नारा लगाया। शताब्दी समारोह में मदरसा से जुड़े 15 हजार से अधिक लोग शामिल हुए थे। ये लोग अपनी मांगों को लेकर हंगामा करने लगे थे। शिक्षकों का हंगामा पेंडिंग वेतन को लेकर था। वो चाहते थे कि सीएम नीतीश कुमार आज उनका पेंडिंग वेतन जारी करें।
नीतीश कुमार ने आज पीएम मोदी के मंच से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को पूरा सहयोग मिल रहा है। इस साल के बजट में राज्य को स्पेशल पैकेज मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार में बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली क्षेत्रों में किए गए कामों की चर्चा किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ नए काम भी करवाए गए हैं। कुछ नए फैसले लिए गए। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति महीना किया गया।