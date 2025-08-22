PM Modi Bihar Visit: बिहार के गयाजी पहुंचे पीएम मोदी ने दिया कई सौगात, पढ़िए नीतीश कुमार ने क्या कहा

केंद्रीय जीतनराम मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि मगध क्षेत्र में आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस वे बन रहा है। ये बिहार के गया और औंगाबाद जिले से गुजरेगा। इसके साथ ही 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित हो रहा है। इसके अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट भी मगध क्षेत्र को केंद्र सरकार ने दिए हैं। बोधगया मंदिर का सम्रग विकास होगा। वाराणसी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा। मांझी ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए इतना काम कर दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग करने वालों के लिए यह मुंह पर तमाचा है।