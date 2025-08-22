Patrika LogoSwitch to English

PM Modi Bihar Visit: बिहार के गयाजी पहुंचे पीएम मोदी ने दिया कई सौगात, पढ़िए नीतीश कुमार ने क्या कहा

PM Modi Bihar Visit  पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार के गया जी से कई सौगात दिए। इससे बिहार के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल देकर उत्तर बिहार के कैंसर पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत दी है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 22, 2025

PM Modi (Image- IANS)

PM Modi Bihar Visit प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वे बोधगया स्थित एएमयू परिसर में सभा स्थल पहुंचे हैं। इसके बाद वे मंच से पीएम लगभग 13000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान वे गयाजी-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली-कोडरमा बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुगलबंदी देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से चर्चा हो रही है।

नीतीश ने गिनाए पेंशन और मुफ्त बिजली

सीएम नीतीश कुमार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली क्षेत्रों में किए गए कामों की चर्चा किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ नए काम भी करवाए गए हैं। कुछ नए फैसले लिए गए। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति महीना किया गया।

PM Modi Bihar Visit

सूर्य घर योजना शुरू होगा :- सम्राट चौधरी

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम के सामने कहा कि बिहार में अब सूर्य घर योजना शुरू किया जायेगा। नीतीश सरकार इसको लेकर घर-घर मुफ्त सोलर पैनल लगाने का फैसला लिया है। केंद्र से जो सब्सिडी मिल रही है उसके अलावा जो भी खर्च आएगा वो बिहार सरकार खर्च करेगी। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है।

विशेष राज्य की मांग करने वालों के मुंह पर तमाचा:- मांझी

केंद्रीय जीतनराम मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि मगध क्षेत्र में आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस वे बन रहा है। ये बिहार के गया और औंगाबाद जिले से गुजरेगा। इसके साथ ही 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित हो रहा है। इसके अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट भी मगध क्षेत्र को केंद्र सरकार ने दिए हैं। बोधगया मंदिर का सम्रग विकास होगा। वाराणसी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा। मांझी ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए इतना काम कर दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग करने वालों के लिए यह मुंह पर तमाचा है।

