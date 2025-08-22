Patrika LogoSwitch to English

पटना

पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन, जानिए आपको यहां क्या-क्या मिलेगी सुविधा

पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से आज होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर का उद्घाटन किया। इससे उत्तर बिहार के कैंसर पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें इलाज के लिए अब पटना नहीं आना पड़ेगा।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 22, 2025

homi bhabha cancer hospital
होमी भाभा कैंसर अस्पताल। फोटो- सोशल साइट फेसबुक

पीएम मोदी आज (शुक्रवार) को गया जी से मुजफ्फरपुर में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर 570 करोड़ खर्च हुए हैं। पीएम मोदी ने बोधगया से इसका वर्चुअल माध्यम से आज इसका उद्घाटन किया। इसको लेकर मुजफ्फरपुर स्थित इस अत्याधुनिक अस्पताल में कमिश्नर, डीएम समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद भी मौजूद थे।

250 बेड की होगी सुविधा

भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र 45 एकड़ भूमि में आधुनिक तकनीक से बनकर तैयार हुआ है। इसमें दो बड़े ब्लॉक बनाए गए हैं। एक में रेडियोलॉजी विभाग होगा और दूसरे में सामान्य इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रारंभिक चरण में यहां 150 बेड की व्यवस्था है। लेकिन आने वाले वर्षो में इसे बढ़ाकर 250 बेड तक किया जाएगा। पूरे उत्तर बिहार और आसपास के राज्यों के लोगों को कैंसर के इलाज में यह अस्पताल मददगार साबित होगा।

अस्पताल में होंगी खास सुविधाएं

कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में नैकीथेरेपी की अत्याधुनिक सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह तकनीक खासकर गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर के इलाज में बेहद कारगर होता है। इससे कैंसर कोशिकाओं को शरीर के भीतर रेडिएशन की मदद से नष्ट किया जायेगा। जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचे। इस सुविधा के शुरू होने से बिहार की महिला मरीजों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद अस्पताल में प्रतिदिन करीब 150 मरीज रेडियोथेरेपी की सेवा ले सकेंगे।

2022 में शुरू हुआ था काम

इस अस्पताल के निर्माण का काम दिसंबर 2022 से शुरू हुआ था। जिसे अगस्त 2025 में पूरा कर लिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल न केवल इलाज की सुविधा देगा बल्कि भविष्य में कैंसर अनुसंधान और विशेषज्ञ डॉक्टरों के प्रशिक्षण का भी केंद्र बनेगा।

बिहार में अभी और कहां होता है कैंसर का इलाज

बिहार में आईजीआईएमएस (IGIMS) पटना, एम्स पटना, महावीर कैंसर संस्थान में फिलहाल इलाज होता है। आज से इसमें एक और नाम जुड़ जायेगा होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर

Bihar news

Published on:

22 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन, जानिए आपको यहां क्या-क्या मिलेगी सुविधा

