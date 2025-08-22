पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन, जानिए आपको यहां क्या-क्या मिलेगी सुविधा

कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में नैकीथेरेपी की अत्याधुनिक सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह तकनीक खासकर गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर के इलाज में बेहद कारगर होता है। इससे कैंसर कोशिकाओं को शरीर के भीतर रेडिएशन की मदद से नष्ट किया जायेगा। जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचे। इस सुविधा के शुरू होने से बिहार की महिला मरीजों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद अस्पताल में प्रतिदिन करीब 150 मरीज रेडियोथेरेपी की सेवा ले सकेंगे।