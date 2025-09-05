Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Assembly Elections 2025: सीमांचल को पीएम देंगे तीन ट्रेनों की सौगात, जानिए क्या है बीजेपी का प्लान

Bihar Assembly Elections 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी सीमांचल के लोगों को तीन ट्रेनों की सौगात देंगे। पीएम मोदी तीन ट्रेनों से बिहार के 24 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 05, 2025

Amrit Bharat Train
अमृत भारत ट्रेन Photo Source: Ashwini Vaishnaw X Account

Bihar Assembly Elections 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को को तीन नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने इसको हरी झंडी दिखायेंगे। इसके साथ ही सीमांचल के लोगों को एक वंदे भारत और दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस पटना के दानापुर से पूर्णिया होते हुए अररिया के जोगबनी तक चलेगी। इसके साथ ही सहरसा से पंजाब के अमृतसर के बीच नई अमृत भारत ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी बिहार के लोगों को चुनाव से पहले पहली बार दक्षिण भारत के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे। यह जोगबनी से तमिलनाडु के इरोड तक चलेगी। पीएम मोदी आगामी पूर्णिया दौरे में इन तीनों ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

सीमांचल को साधने की कोशिश

पीएम मोदी इन तीनों ट्रेनों से सीमांचल को वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में चार मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। यहां पर कुल चौबीस विधानसभा सीटें हैं। यहां पर फिलहाल महागठबंधन का दबदबा है। मागठबंधन के इसी गढ़ को मोदी तीन ट्रेनों के साहरे साधने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री 15 या 17 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन वहीं से वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन ट्रेनों के परिचालन से सीमांचल के लोगों के लिए काफी फायदा होगा। हालांकि, तीनों ट्रेनों की समय सारणी और उनके ठहराव को लेकर रेलवे बोर्ड तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही बोर्ड से इसकी अपनी मंजूरी दे देगा।

दानापुर के लिए खुलेगी वंदे भारत

रेलवे सूत्रों से के अनुसार दानापुर से जोगबनी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जोगबनी से सुबह में खुलेगी। जो दिन में दानापुर पहुंचेगी। इसके बाद पुनः दानापुर से खुलने के बाद रात में जोगबनी पहुंचेगी। इस मार्ग पर 16 रैक की वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। हालांकि इसके मार्ग के बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

कहां से कहां तक चलेगी ट्रेन

दानापुर- जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस:- दानापुर से खुलने के बाद पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया होते हुए जोगबनी पहुंचेगी।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

05 Sept 2025 02:09 pm

Published on:

05 Sept 2025 02:05 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Assembly Elections 2025: सीमांचल को पीएम देंगे तीन ट्रेनों की सौगात, जानिए क्या है बीजेपी का प्लान

