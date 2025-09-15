Bihar Assembly Elections 2025: सीमांचल पर पीएम मोदी की सौगातों का कितना पड़ेगा असर, किसका चलेगा जादू

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU का भी इस इलाके में अपना जनाधार है। पीएम अपनी आज की इस सभा के जरिये NDA अपनी एकजुटता का संदेश के साथ साथ नीतीश कुमार के वोटरों को गोलबंद करने का प्रयास करेंगे। गहन वोटर पुनरीक्षण (SIR) और वक्फ बिल को लेकर सीमांचल के अल्पसंख्यकों में जो उहापोह की स्थिति है। पीएम मौदी अपनी इस सभा के माध्यम से उसे भी दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहां पर AIMIM ने अपनी पैठ बना लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM ने अपनी सियासी ताकत का भी इजहार कर चुका है। इसके साथ ही राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान यहां पर अपने वोटरों को गोलबंद करने का प्रयास किया था। शनिवार को तेजस्वी यादव पूर्णिया में अस्पताल और महिलाओं के साथ संवाद कर अपने वोटरों को गोलबंद करने में लगे हैं।