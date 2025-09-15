पीएम मोदी की एक रैली पर कितना खर्च? तेजस्वी यादव का बड़ा खुलासा, कहा – स्कूलों से शौचालय छीनकर उड़ाया जा रहा पैसा

तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “महोदय, आपकी एक रैली से बिहार जैसे गरीब राज्य पर 100 करोड़ का भारी-भरकम वित्तीय बोझ पड़ता है। आप बिहार में कई रैलियां कर चुके हैं। हजारों करोड़ की इतनी बड़ी राशि से स्कूलों की चारदीवारी, खेल मैदान तथा लड़कियों के लिए अलग से शौचालय का निर्माण हो सकता था। स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन और दवा का प्रबंध हो सकता था।”उन्होंने आरोप लगाया कि रैली के लिए प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग कर शिक्षकों से पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें भीड़ जुटाने में लगा दिया जाता है।