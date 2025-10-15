Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: RJD ने अपने उम्मीदवारों को दिए सिंबल, राघोपुर से तेजस्वी तो रघुनाथपुर से ओसामा साहब लड़ेंगे चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव:  तेजस्वी यादव अपने समर्थकों के साथ आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार नामांकन करेंगे। राघोपुर में पहले चरण में ही मतदान होने हैं।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 15, 2025

पार्टी का सिबंल देते आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद

बिहार विधानसभा चुनाव बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन, महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। इस अनिश्चितता के बीच RJD ने मंगलवार की रात में अपने उम्मीदवारों को टिकट (सिंबल) बांटना शुरू कर दिया है। हालांकि, सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंचने पर लालू प्रसाद ने कुछ उम्मीदवारों से सिंबल दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव के पटना पहुंचते ही उसे वापस ले लिया गया था।

किसे कहां से मिला टिकट

विधानसभा क्षेत्रनाम
पातेपुर प्रेमा चौधरी
पारू शंकर प्रसाद यादव
गायघाट निरंजन कुमार
बोचहा अमर पासवान
साहेबपुर कमाल ललन यादव
तरैया शैलेंद्र प्रताप सिंह
मीनापुर मुन्ना यादव
नोखा अनीता देवी
सिंघेश्वर चंद्र हांस चौपाल
रफीगंज मो निहालुद्दीन
बहादुरपुर भोला यादव
शाहपुर राहुल तिवारी
सीवान सदर अवध बिहारी चौधरी
रघुनाथपुर ओसामा साहब
समस्तीपुर अख़्तरुल इस्लाम शाहीन

तेजस्वी यादव आज करेंगे नामांकन

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बुधवार को राघोपुर विधानसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन करेंगे। दिन के 12 बजे तेजस्वी यादव अपना नामांकन हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय में करेंगे। इस दौरान उनके साथ उनके पिता और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे।

दो चरणों में होगा चुनाव

बिहार में विधानसभा का दो चरणों में चुनाव होगा। 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे। 14 नवंबर को चुनावी नतीजों की घोषणा होगी। इसको देखते हए सभी राजनीतिक दलों ने युद्ध स्तर पर अपना तैयारियां तेज कर दी हैं। दूसरी तरफ, राजनीतिक दलों की तरफ से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसके साथ ही सियासी भविष्य की तलाश में नेताओं का एक पाले से दूसरे पाले में जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है।

तेजस्वी यादव तीसरी बार करेंगे नामांकन

तेजस्वी प्रसाद यादव 15 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन करेंगे। तेजस्वी यादव राघोपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले 2015 में वे राघोपुर से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। इसके बाद वे प्रदेश की महागठबंधन सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद 2020 के चुनाव में भी उन्होंने राघोपुर से जीत दर्ज की। 2025 वे तीसरी बार वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

15 Oct 2025 06:00 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: RJD ने अपने उम्मीदवारों को दिए सिंबल, राघोपुर से तेजस्वी तो रघुनाथपुर से ओसामा साहब लड़ेंगे चुनाव

