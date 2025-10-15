बिहार विधानसभा चुनाव: RJD ने अपने उम्मीदवारों को दिए सिंबल, राघोपुर से तेजस्वी तो रघुनाथपुर से ओसामा साहब लड़ेंगे चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन, महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। इस अनिश्चितता के बीच RJD ने मंगलवार की रात में अपने उम्मीदवारों को टिकट (सिंबल) बांटना शुरू कर दिया है। हालांकि, सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंचने पर लालू प्रसाद ने कुछ उम्मीदवारों से सिंबल दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव के पटना पहुंचते ही उसे वापस ले लिया गया था।