मनोज झा vs इमरान प्रतापगढ़ी: सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस और आरजेडी में शुरू हुआ शायराना वार

Bihar Elections 2025: तेजस्वी यादव सोमवार की देर रात दिल्ली से पटना लौट आए। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। एक दो दिनों में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जायेगा। दिल्ली से तेजस्वी के साथ पटना लौटे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन में जो बीमारी था उसका दिल्ली में इलाज हो गया है। डॉक्टर को हम लोग अपने साथ दिल्ली से पटना लेते आए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि एक दो दिनों में फैसला हो जायेगा। इधर, सोशल मीडिया पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुई शायराना वार ने महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रहे वार की पोल को रख दिया है।
आरजेडी सांसद राज्यसभा मनोज झा रहीम जी को याद कर रहे हैं। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसपर पलटवर करते हुए आरजेडी को सुना दिया। राज्यसभा सदस्य और आरजेडी नेता मनोज झा ने रहीम के दोहों को एक्स पर पोस्ट करते हए लिखा है कि “रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय, हर अवसर के लिए प्रासंगिक… जय हिन्द.” । इसपर उसी अंदाज में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने पलटवर करते हुए लिखा है कि “पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है” इमरान के इस पोस्ट के बाद यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी शायराना अंदाज में लिखा, “शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को ज़िंदा रखे हुए हैं” इसके बाद महागठबंधन के अंदर की कहानी सड़कों पर आ गई है। राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है।
सोमवार को तेजस्वी यादव बिना राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मिले पटना लौट आए। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई है। इसके बाद तेजस्वी यादव अपने साथी संजय यादव के साथ कांग्रेस के सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के साथ करीब दो घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से मिले थे। बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ चली करीब दो घंटे की बैठक के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अपनी पसंदीदा सीटों और कुल 60 सीटों पर अड़ी हुई है। जबकि तेजस्वी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि उन्हें वीआईपी और बाक़ी पार्टियों से बात करनी होगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। सीटों पर बात नहीं बनने के बाद एक दिन के लिए बैठक टल गई है।
