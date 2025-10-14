मनोज झा vs इमरान प्रतापगढ़ी: सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस और आरजेडी में शुरू हुआ शायराना वार

आरजेडी सांसद राज्यसभा मनोज झा रहीम जी को याद कर रहे हैं। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसपर पलटवर करते हुए आरजेडी को सुना दिया। राज्यसभा सदस्य और आरजेडी नेता मनोज झा ने रहीम के दोहों को एक्स पर पोस्ट करते हए लिखा है कि “रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय, हर अवसर के लिए प्रासंगिक… जय हिन्द.” । इसपर उसी अंदाज में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने पलटवर करते हुए लिखा है कि “पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है” इमरान के इस पोस्ट के बाद यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी शायराना अंदाज में लिखा, “शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को ज़िंदा रखे हुए हैं” इसके बाद महागठबंधन के अंदर की कहानी सड़कों पर आ गई है। राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है।