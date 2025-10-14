बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी यादव इस दिन करेंगे नामांकन, जानें महागठबंधन में कब होगा सीटों का बंटवारा

बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी प्रसाद यादव 15 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन करेंगे। तेजस्वी यादव राघोपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले 2015 में वे राघोपुर से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। इसके बाद वे प्रदेश की महागठबंधन सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद 2020 के चुनाव में भी उन्होंने राघोपुर से जीत दर्ज की। 2025 वे तीसरी बार वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तेजप्रताप यादव नामांकन के बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से इसको लेकर तैयारी की गई है।