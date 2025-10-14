Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी यादव इस दिन करेंगे नामांकन, जानें महागठबंधन में कब होगा सीटों का बंटवारा

बिहार विधानसभा चुनाव: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तीसरी बार राघोपुर से 15 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगे। हालांकि अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवरा नहीं हुआ है। लेकिन, एक दो दिनों के अंदर सीट बंटवारे की घोषणा होने की संभावना है। 

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Oct 14, 2025

Tejashwi Yadav and Rahul Gandhi

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (Photo-ANI)

बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी प्रसाद यादव 15 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन करेंगे। तेजस्वी यादव राघोपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले 2015 में वे राघोपुर से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। इसके बाद वे प्रदेश की महागठबंधन सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद 2020 के चुनाव में भी उन्होंने राघोपुर से जीत दर्ज की। 2025 वे तीसरी बार वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तेजप्रताप यादव नामांकन के बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से इसको लेकर तैयारी की गई है।

पटना लौटे तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव दिल्ली से सोमवार की देर रात पटना लौट आए हैं। तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी पटना लौटे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए मुकेश सहन ने कहा कि सभी बीमारी का इलाज हो गया है। मंगवार की शाम या बुधवर की सुबह में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जायेगी। इधर,तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि महागठबंधन के सभी घटक दल एक दो दिनों में सीट शेयरिंग का ऐलान कर देंगे।

कब होगा सीटों का बंटवारा?

महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन चर्चा है कि आज (मंगलवार) या फिर बुधवार की सुबह में सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा हो जायेगी। सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन में सीटों पर आपसी सहमति भी बन गई है। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बड़ी बैठक हुई। जिसमें तेजस्वी यादव और वेणुगोपाल से मुलाकात हुई। इस बैठक में दोनों दलों के बड़े नेता शामिल थे।

आरजेडी ने दिए सिम्बल

हालांकि सीट बंटवारे से पहले आरजेडी और कांग्रेस अपने संभावित प्रत्याशियों को टिकट बांटने लगे हैं। दिल्ली से पटना लौटे राजद चीफ लालू यादव ने तीन प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल दिए। जिसमें मटिहानी से नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह को राजद ने सिम्बल दे दिया। वे हाल ही में जदयू से राजद में आए हैं।साहेबपुर कमाल से मौजूदा विधायक सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन को सिंबल दिया गया। जबकि संदेश से मौजूदा विधायक किरण देवी की जगह दीपू सिंह को पार्टी सिंबल दिया गया। दीपू सिंह मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे हैं।

Published on:

14 Oct 2025 06:05 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी यादव इस दिन करेंगे नामांकन, जानें महागठबंधन में कब होगा सीटों का बंटवारा

