पटना

Bihar Election: एनडीए में चिराग का बढ़ा कद,मांझी का घटा, गठबंधन में दलितों का सबसे बड़ा चेहर कौन?

Bihar Election विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में हुए सीट शेयरिंग में चिराग पासवान सबसे बड़े बार्गेनर उभर कर सामने आए हैं। इससे साफ हो गया है कि बिहार में NDA के दलित चेहरे के रूप में चिराग पासवान ही हैं।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 13, 2025

चिराग पासवान और जीतन राम मांझी

Bihar Election बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीटों की शेयरिंग हो गई है। सीट शेयरिंग पर एनडीए घटक दलों का दर्द छलका है। सीटों के बंटवारे के बाद पटना पहुंचे हिंदुस्‍तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इस फैसले से एनडीए को नुकसान होगा। हो सकता है इसका खामियाजा भी एनडीए को भुगतना पड़े। एनडीए ने मांझी के हम पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 6 सीटें दी हैं। जबकि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी को एनडीए में 07 सीटें मिली थी। मांझी की पार्टी 07 में चार सीट पर जीती थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी ‘‘कम से कम 15 सीट'' की मांग कर रही थी ।

चिराग को 29 तो मांझी को महज 6 सीटें

बिहार चुनाव में एनडीए की ओर से सबसे ज्यादा महत्व चिराग को दिया गया। वर्ष 2020 में 135 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़कर मात्र एक सीट जीतने वाले चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में 29 सीटें मिली है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 07 सीटों पर चुनाव लड़कर 04 पर चुनाव जीतने वाले जीतन राम मांझी के एक सीटें कम कर दिया गया। इस दफा उन्हें मात्र 06 सीटें दिया गया है। इसको लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इसी प्रकार से बीजेपी ने इस दफा जेडीयू के सीटों को कम कर दिया। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से ‘‘कम से कम 15 सीट'' की मांग की गई थी। जीतन राम मांझी ने कहा, "आलाकमान ने जो निर्णय किया है, वो निर्णय शिरोधार्य है। लेकिन 6 सीट देकर हमारे महत्‍व को कम आंका गया है। जिसका हो सकता है कि हमारे एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़े"

बिहार में अब कोई बड़ा भाई नहीं

अभी तक एनडीए में बड़े भाई क भूमिका में रहने वाले जदयू के सीटों को भी काट दिया गया। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जबकि जदयू अभी तक बीजेपी से ज्यदा सीटों पर चुनाव लड़ते रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी एनडीए में 6 सीटें दी गई हैं। हालांकि सीट बंटवारे के बाद मांझी नाराज हो गए हैं।

NDA में चिराग सबसे बड़े बार्गेनर साबित हुए

एनडीए में हुए सीट शेयरिंग में सबसे बड़े बार्गेनर चिराग पासवान रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान NDA के हिस्सा नहीं थे। लेकिन चिराग पासवान 135 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। 135 में से वे मात्र एक सीट पर चुनाव जीते थे। लेकिन, चिराग पासवान के करण नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 30 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ था।

13 Oct 2025 08:16 am

