Bihar Election: एनडीए में चिराग का बढ़ा कद,मांझी का घटा, गठबंधन में दलितों का सबसे बड़ा चेहर कौन?

बिहार चुनाव में एनडीए की ओर से सबसे ज्यादा महत्व चिराग को दिया गया। वर्ष 2020 में 135 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़कर मात्र एक सीट जीतने वाले चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में 29 सीटें मिली है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 07 सीटों पर चुनाव लड़कर 04 पर चुनाव जीतने वाले जीतन राम मांझी के एक सीटें कम कर दिया गया। इस दफा उन्हें मात्र 06 सीटें दिया गया है। इसको लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इसी प्रकार से बीजेपी ने इस दफा जेडीयू के सीटों को कम कर दिया। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से ‘‘कम से कम 15 सीट'' की मांग की गई थी। जीतन राम मांझी ने कहा, "आलाकमान ने जो निर्णय किया है, वो निर्णय शिरोधार्य है। लेकिन 6 सीट देकर हमारे महत्‍व को कम आंका गया है। जिसका हो सकता है कि हमारे एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़े"