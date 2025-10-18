बिहार विधानसभा चुनाव: राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा कहने वाले अनुपम बना कांग्रेस प्रत्याशी, पोस्ट हो रहा वायरल

कांग्रेस में शामिल होने से पहले अनुपम ‘युवा हल्ला बोल’ नामक आंदोलन के अध्यक्ष थे। वे बेरोजगारी, युवाओं की समस्याएं, नीट पेपल लीक और पांच अभिशाप जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में थे। अनुपम वर्ष सितंबर 2024 तक ‘युवा हल्ला बोल’ से जुड़े थे। वे कहते हैं कि सितंबर में राहुल गांधी के विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद से कांग्रेस के साथ हूं। इससे पहले ‘युवा हल्ला बोल’ नामक आंदोलन चलाने के क्रम में अनुपम ने जून 2023 मेराहुल गांधी को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की वकालत किया था।लेकिन, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा राहुल गांधी को न्याय योद्धा बताया।