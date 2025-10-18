बिहार विधानसभा चुनाव: राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा कहने वाले अनुपम बना कांग्रेस प्रत्याशी, पोस्ट हो रहा वायरल

कांग्रेस प्रत्याशी अनुपम । फोटो-Instagram
बिहार मे विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच सुपौल से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपम का एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में अनुपम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की वकालत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब उनकी तरफ से यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। इसको लेकर अनुपम के विरोधी कांग्रेस के प्रदेश कमेटी को कठघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने भी इसपर तंज कसा है। अनुपम के इस पोस्ट पर अभी तक पार्टी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
कांग्रेस में शामिल होने से पहले अनुपम ‘युवा हल्ला बोल’ नामक आंदोलन के अध्यक्ष थे। वे बेरोजगारी, युवाओं की समस्याएं, नीट पेपल लीक और पांच अभिशाप जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में थे। अनुपम वर्ष सितंबर 2024 तक ‘युवा हल्ला बोल’ से जुड़े थे। वे कहते हैं कि सितंबर में राहुल गांधी के विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद से कांग्रेस के साथ हूं। इससे पहले ‘युवा हल्ला बोल’ नामक आंदोलन चलाने के क्रम में अनुपम ने जून 2023 मेराहुल गांधी को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की वकालत किया था।लेकिन, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा राहुल गांधी को न्याय योद्धा बताया।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिलने के बाद अनुपम ने राहुल गांधी को मौका देने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा, “यह सिर्फ एक टिकट भर नहीं है, ये सम्मान हर उस इंसान का है जिसने मुझे अपने गांव घर माटी की सेवा करने लायक बनाया। आंदोलन की ऊर्जा को पार्टी में लगाने और फिर मेरे गृहक्षेत्र सुपौल से बतौर उम्मीदवार मौका देने के लिए न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का दिल से आभार।"
सुपौल में कांग्रेस के अनुपम और जदयू के ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव के बीच आमने सामने की टक्कर है। यह क्षेत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU का एक गढ़ कहा जाता है। सुपौल से बिहार सरकार के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव साल 2000 से लगातार जदयू के टिकट पर विधायक बनते आ रहे हैं। इस बार भी बिजेंद्र प्रसाद यादव चुनावी मैदान में हैं। 14 अक्टूबर मंगलवार को उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है।
कांग्रेस के गढ़ का जाने वाला सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव पहली बार 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। तब से अभी तक उनकी जीत का सिलसिला कायम है। 1990 और 1995 में वे जनता दल की टिकट पर विधायक बने। इसके बाद 2000 में वे पहली बार जदयू के टिकट से विधायक चुने गए। फिर 2005, 2010, 2015 और 2020 में जदयू के टिकट पर बिजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से विधायक बने। इस बार भी मैदान में हैं।
