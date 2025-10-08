बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची, उपेंद्र ने सौंपी लिस्ट, चिराग ने बुलाई बैठक, मांझी ने पढ़ा कविता

चिराग पासवान की बैठक की चर्चा पर अभी विराम लगता इससे पहले रालोमो (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को 24 विधानसभा सीटों की एक सूची सौंपी है। उनकी पार्टी ने इन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश

करते हुए कहा है हम इसपर अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। बताया गया है कि इस लिस्ट में मधुबनी, उजियारपुर, महुआ, दिनारा, सासाराम, ओबरा, कुर्था, गोह, सुल्तानगंज और शेखपुरा जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। हालांकि, बीजेपी की ओर से अभी तक कुशवाहा की इस लिस्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।