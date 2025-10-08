Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची, उपेंद्र ने सौंपी लिस्ट, चिराग ने बुलाई बैठक, मांझी ने पढ़ा कविता

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। लेकिन,एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रहा है। गठबंधन में जितने घटक दल हैं उन सभी के अपनी अपनी मांगे हैं।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 08, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में माथापच्ची बढ़ गई है। गठबंधन के बंधन की चर्चा कर घटक दल की हर दिन एक नई मांग सामने आ रही है। एनडीए में सीटों के बंटवारों पर खटपट के बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को पटना में आपात बैठक बुलाई है। चिराग पासवान के इस कदम से बिहार में सियासी हलचल तेज कर दी है।

सीटों के लिए NDA में माथापच्ची

चिराग पासवान की बैठक की चर्चा पर अभी विराम लगता इससे पहले रालोमो (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को 24 विधानसभा सीटों की एक सूची सौंपी है। उनकी पार्टी ने इन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश
करते हुए कहा है हम इसपर अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। बताया गया है कि इस लिस्ट में मधुबनी, उजियारपुर, महुआ, दिनारा, सासाराम, ओबरा, कुर्था, गोह, सुल्तानगंज और शेखपुरा जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। हालांकि, बीजेपी की ओर से अभी तक कुशवाहा की इस लिस्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

दे दो केवल 15 ग्राम...

इधर, जीतन राम मांझी ने 15 सीटों पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक कविता शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, "हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, 'हम' वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी ना उठाएंगे." मांझी ने कविता के सहारे अपनी पूरी बात बताने का प्रयास किया है। दरअसल, इससे पहले भी जीतनराम मांझी सम्मानजनक सीटों की मांग करते रहे हैं।

कदम-कदम पर लड़ना सीखो

इससे पूर्व एनडीए में शामिल लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इशारों ही इशारों में अपने पिता रामविलास पासवान के कथनों को उद्धृत करते हुए एक्स पर पोस्ट पर लिखा, "पापा हमेशा कहा करते थे - "जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत. जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो."

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: JDU में 30 कैंडिडेट फाइनल, जानें किसे कहां से मिल रहा है टिकट
पटना
Bihar Assembly Elections

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

08 Oct 2025 11:10 pm

Published on:

08 Oct 2025 11:02 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची, उपेंद्र ने सौंपी लिस्ट, चिराग ने बुलाई बैठक, मांझी ने पढ़ा कविता

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीट बंटवारे पर खटपट, चिराग पासवान ने बुलाई आपात बैठक

Chirag Paswan
पटना

क्या NDA से नाराज है चिराग पासवान? पार्टी ने गुरुवार को बुलाई आपात बैठक; सियासी हलचल तेज

राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव: किसे मिलेगा टिकट, किसका होगा पत्ता साफ? बीजेपी में हारी हुई सीटों पर हुई समीक्षा

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: JDU में 30 कैंडिडेट फाइनल, जानें किसे कहां से मिल रहा है टिकट

Bihar Assembly Elections
पटना

बिहार चुनाव: कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर, जल्द सामने आएंगे नाम

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.