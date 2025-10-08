Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: किसे मिलेगा टिकट, किसका होगा पत्ता साफ? बीजेपी में हारी हुई सीटों पर हुई समीक्षा

बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में बुधवार को 110 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हुआ। बैठक के बाद संभावित सूची को प्रदेश चुनाव समिति ने अंतिम फैसला के लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 08, 2025

पटना में प्रत्याशियों के चयन पर बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक। फोटो- पत्रिका

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में पटना में पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री एवं बिहार चुनाव के पार्टी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान,चुनावों के सह-प्रभारी सीआर पाटिल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद थे। प्रत्येक सीट और वहां से पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा? इसको लेकर लंबी बैठक हुई। प्रत्येक सीटों पर मंथन के बाद बीजेपी प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली में पार्टी आला कमान को सौंप दी है। इसपर अब अन्तिम फैसला दिल्ली को करना है।

चुनाव में हारी हुई सीटों पर हुई समीक्षा

यह बैठक उम्मीदवारों के चयन और पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों की समीक्षा पर केंद्रित रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बैठक में वर्तमान विधायकों वाली सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें बीते पांच सालों में उनके प्रदर्शन और क्षेत्र में उनकी छवि पर जिलों की कोर कमेटी की राय भी ली गई।

एक सीट पर तीन उम्मीदवार

समिति ने कुल 125 सीटों पर चर्चा पूरी कर ली है और औसतन एक सीट पर तीन उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार किया जा रहा है। इस सूची को अंतिम निर्णय के लिए पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजा जाएगा। बैठक में सभी सदस्यों ने एकमत से यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि उम्मीदवार इतना मजबूत हो कि पार्टी हर सीट भारी बहुमत से जीत सके। गठबंधन दलों के साथ सीट बंटवारे पर भी जल्द ही अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

60 सीटों पर हुआ मंथन

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इस बैठक के बाद कहा कि राज्य चुनाव समिति 243 सदस्यीय विधानसभा में अपनी मौजूदा 60 सीटों को लेकर पहले चर्चा की है। पार्टी वर्ष 2020 के चुनावों में 110 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 74 पर पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन, आज की बैठक उन सीटों पर चर्चा हुई है जिनपर हम लोग 2020 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे।

image

Updated on:

08 Oct 2025 08:32 pm

Published on:

08 Oct 2025 08:23 pm

