बिहार विधानसभा चुनाव: किसे मिलेगा टिकट, किसका होगा पत्ता साफ? बीजेपी में हारी हुई सीटों पर हुई समीक्षा

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में पटना में पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री एवं बिहार चुनाव के पार्टी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान,चुनावों के सह-प्रभारी सीआर पाटिल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद थे। प्रत्येक सीट और वहां से पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा? इसको लेकर लंबी बैठक हुई। प्रत्येक सीटों पर मंथन के बाद बीजेपी प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली में पार्टी आला कमान को सौंप दी है। इसपर अब अन्तिम फैसला दिल्ली को करना है।