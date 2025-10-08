बिहार विधानसभा चुनाव: बेटों के लिए टिकट की चाहत में मंत्री आवासों पर उमड़ी भीड़; बड़े नेताओं से की मुलाकात

इस बीच, कई दिग्गज नेता अपने परिजनों के लिए टिकट सुनिश्चित करने की कोशिशों में जुट गए हैं। पूर्व सांसद रमा देवी ने अपने पुत्र देवाशीष के लिए सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग की है। दूसरी ओर, जदयू की सांसद लवली आनंद ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपने छोटे बेटे अंशुमान के लिए एनडीए से टिकट की पैरवी की है। उनके बड़े पुत्र चेतन आनंद पहले से ही राजद के विधायक हैं।