Bihar assembly elections: बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ये मांग, बूथों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं को लेकर पढ़िए क्या कहा?

Bihar assembly elections बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम दो दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दोनों चुनाव आयुक्त के साथ पटना में मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों के साथ बड़ी बैठक की है। बिहार में चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त ने फीडबैक लिया। चुनाव आयोग के सदस्यों के साथ हुई बैठक में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दो बड़ी मांग कर दी है।