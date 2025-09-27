बिहार विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी की सभा में कुर्सियां खाली, जानें क्यों हो रही अखिलेश प्रसाद सिंह की चर्चा

पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के 21 विधानसभा में 17 पर एनडीए का कब्जा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां अपने किला को और मजबूत करने के उदेश्य से पीएम की सभा को यहां पर प्रस्तावित किया है। बीजेपी का कहना है कि पीएम की इस सभा से बिहार के तीन दर्जन से ज्यादा सीटों पर असर पड़ेगा। पार्टी का मानना है कि पीएम की इस रैली का पूर्वी चंपारण के दक्षिण में मुजफ्फरपुर जिला के कुछ विधानसभा और पश्चिम की ओर से गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण जिला पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार बिहार के करीब तीन दर्जन विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ेगा। इस सभी सीटों पर पार्टी के लिए महौल भी बनेगा।