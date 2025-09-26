‘चुनाव आया तो महिलाओं को वोट के लिए 10 हजार,’ प्रियंका गांधी का मोदी-नीतीश सरकार पर तीखा हमला

मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, “आज नोट बांट रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे कि कल पैसे देंगे या नहीं। यह सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है।” उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र किया और साथ ही माई-बहिन योजना के बारे में बताते हुए कहा कि महागठबंधन की इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे, जिससे उन्हें न केवल महंगाई से राहत मिलेगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी।