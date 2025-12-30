BJP के झंडे लगे रथ पर सवार दिग्विजय सिंह और शशि थरूर- फोटो देख दुखी हुए शकील अहमद, जानिए क्या लिखा

शकील अहमद ने 23-24 साल पुरानी एक घटना बताते हुए लिखा, "वैसे तो मैं अब कांग्रेस से अलग हो गया हूं, लेकिन दिग्विजय सिंह की कही एक बात आज याद आ रही है। यह घटना 2000 से 2003 के बीच की है। मैं बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष था। एक शाम, किसी ने मुझे फोन करके बताया कि दिग्विजय सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना आ रहे हैं। मुझे गुस्सा आया कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मुझे प्रोटोकॉल के हिसाब से जानकारी नहीं दी गई थी। गुस्से में मैंने फोन करने वाले से कहा कि मैं उन्हें रिसीव करने के नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई थी।"