BPSC AEDO Exam: स्थगित हो गया बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती परीक्षा, जानें डिटेल्स

BPSC AEDO Exam Postponed
BPSC AEDO Exam Postponed: बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) की प्रतियोगिता परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा पहले 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जानी थी, लेकिन कुछ कारणों से आयोग ने इसे टालने का निर्णय लिया है। आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 87/2025 के अंतर्गत होने वाली यह लिखित परीक्षा अब निर्धारित तिथियों पर नहीं होगी और इसकी नई तिथि की घोषणा बाद में बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी।
इस भर्ती परीक्षा में भारी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोग के अनुसार लगभग 9.7 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जो बीपीएससी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। परीक्षा को तीन चरणों में आयोजित करने की योजना थी और यह 10 से 16 जनवरी के बीच संपन्न होनी थी। कुल 935 पदों पर यह भर्ती की जानी है, जिनमें अनारक्षित वर्ग के लिए सबसे अधिक पद रखे गए हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया गया है। इतने बड़े स्तर पर प्राप्त आवेदनों ने इस भर्ती को आयोग के लिए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को स्तर–5 के अंतर्गत 29,200 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से लिखित परीक्षा पर आधारित होगी और इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। परीक्षा mcq प्रकार की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
लिखित परीक्षा में तीन विषय शामिल होंगे। सामान्य भाषा के अंतर्गत सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता के अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित समय और अंक समान रखे गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़ी आगे की सभी जानकारियां समय आने पर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएंगी।
