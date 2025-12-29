BPSC AEDO Exam: स्थगित हो गया बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती परीक्षा, जानें डिटेल्स



इस भर्ती परीक्षा में भारी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोग के अनुसार लगभग 9.7 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जो बीपीएससी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। परीक्षा को तीन चरणों में आयोजित करने की योजना थी और यह 10 से 16 जनवरी के बीच संपन्न होनी थी। कुल 935 पदों पर यह भर्ती की जानी है, जिनमें अनारक्षित वर्ग के लिए सबसे अधिक पद रखे गए हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया गया है। इतने बड़े स्तर पर प्राप्त आवेदनों ने इस भर्ती को आयोग के लिए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।