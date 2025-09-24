Bihar Chunav 2025: कांग्रेस की CWC बैठक में खरगे ने कहा- मोदी सरकार की बिहार से शुरू होगी उलटी गिनती

Bihar Assembly Elections 2025 : कांग्रेस की 85 साल बाद कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक हो रही है। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में हो रही है। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति तय करेंगे। इस बैठक को लेकर एनडीए का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। जबकि कांग्रेस इसे खारीज कर रही है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल यहीं से फूंकना चाहती है। इस लिए हमने कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक बिहार में की है। खरगे ने आगे कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन देगी। लंबे समय से ‘स्वर्णिम बिहार’ का सपना देख रही बिहार की जनता के सपना को कांग्रसे पूरा करने में मदद करेगी।
उन्होंने आगे कहा कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक ‘मील का पत्थर’ साबित होगा। इस चुनाव से मोदी सरकार के “भ्रष्ट शासन की उलटी गिनती और अंत की शुरुआत” होगी। मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने बातों से साफ कर दिया कि कांग्रेस बिहार चुनाव को सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला एक अहम मोड़ मान रही है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘ हमारा देश आज कई समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण और स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर कमजोर किया जा रहा है। 2 करोड़ नौकरियों” का वादा भी अधूरा रहा। युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और ग़लत GST ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया।
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बीच बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक में बड़ी टूट का दावा किया है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस बहुत जल्द ही आरजेडी से अलग हो सकती है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि बिहार में कांग्रेस की CWC की बैठक महागठबंधन के लिए कई संदेश लेकर आई है।