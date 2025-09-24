Bihar Chunav 2025: कांग्रेस की CWC बैठक में खरगे ने कहा- मोदी सरकार की बिहार से शुरू होगी उलटी गिनती

Bihar Assembly Elections 2025 : कांग्रेस की 85 साल बाद कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक हो रही है। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में हो रही है। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति तय करेंगे। इस बैठक को लेकर एनडीए का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। जबकि कांग्रेस इसे खारीज कर रही है।