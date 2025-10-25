बिहार विधानसभा चुनाव: कांग्रेस नेता ने फोटो शेयर कर बताया किस सीट पर कौन है आरएसएस प्रत्याशी…

नौतन विधानसभा कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। लेकिन,1990 के बाद जब कांग्रेस कमजोर हुई तो नौतन विधानसभा पर कांग्रेस की पकड़ भी कमजोर पड़ती गई। 1990 के दशक के बाद नौतन में जनता दल (यूनाइटेड) का दबदबा बढ़ा। अब तक इस सीट पर जेडीयू चार बार जीत अपने नाम कर चुकी है। जदयू के टिकट पर बैद्यनाथ प्रसाद महतो ने 2000 से 2009 तक लगातार तीन बार इस सीट पर जीत अपने नाम किए थे। लेकिन, 2009 में लोकसभा चुनाव में उनके दिल्ली जाने के बाद हुए उपचुनाव में जदयू की हार हुई। उसके बाद जदयू यहां कमजोर पड़ गई। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी के नारायण प्रसाद विधायक हैं, जो कि पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। 2009 में हुए उपचुनाव में नारायण प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद नारायण प्रसाद ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में जीत अपने नाम किया है। इस बार इस सीट पर बीजेपी के नारायण प्रसाद के सामने कांग्रेस के टिकट पर अमित गिरी है। अमित गिरी को बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का खाम माना जाता है। आरएसएस से भी अमित गिरी का रिश्ता रहा है। इसको लेकर पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है।