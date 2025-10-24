बिहार चुनाव 2025: कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में आरएसएस के प्रत्याशी, जानें कौन कहां से लड़ रहे चुनाव

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने दो बड़े नेताओं के कहने पर पार्टी के अधिकांश टिकट बांटे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया उनमें से अधिकांश आरएसएस के सक्रिय सदस्य रहे हैं। वे टिकट मिलने से कुछ दिन पहले तक आरएसएस के कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका में काम करते नजर आए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पटना के कुम्हार विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रदीप चंद्रवंशी और पश्चिम चंपारण का नौतन विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अमित गिरी के नाम पर पार्टी सबसे ज्यादा गंभीर है। ये दोनों के संबंध में पार्टी के पास जो इनपुट है उसके अनुसार ये काफी समय आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस के सक्रिय सदस्य रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के खास हैं। कांग्रेस ने फिर भी इनको अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने इसको काफी गंभीरता से लिया है। इनकी पैरवी करने वाले नेताओं पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है।