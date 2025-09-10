बिहार विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने कहा कमजोर सीट मंजूर नहीं, तेजस्वी के सीएम फेस पर पढ़िए कृष्णा अल्लावरू ने क्या कहा?

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि गठबंधन में कमजोर सीट पर इस दफा चुनवा नहीं लड़ेगी। वर्ष 2020 से पहले कांग्रेस जो गलती करती आ रही है, वह अब नहीं करेगी। गठबंधन में कमजोर सीटों का भी बारबरा बंटवारा होना चाहिए। कांग्रेस के इस तेवर के बाद महागठबंधन में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस पिछले दफा (2020) बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन 70 में से 19 सीटों पर ही जीत सकी थी। लेकिन, कांग्रेस इस दफा वह गलती करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने दिल्ली में मंगलवार को दिल्ली में सीनियर नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद बुधवार को यह साफ कर दिया है।