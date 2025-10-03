Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: प्रशांत किशोर की जन सुराज अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को करेगा जारी

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अगले सप्ताह शेड्यूल की घोषणा हो सकती है। इसको देखते हुए जन सुराज ने 09 अक्तूबर के अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगा।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 03, 2025

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर (Photo IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 9 अक्तूबर को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। पार्टी की ओर से इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी में कहा गया है कि पार्टी 9 अक्तूबर को प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगी। इसके साथ ही पार्टी ने सभी लोगों से अपील की है कि ‘इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए।’ इसके साथ ही जनसुराज के चुनाव चिन्ह स्कूल बैग की तस्वीर लगाई गई है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर की ओर से 09 अक्तूबर को संवाददाता सम्मेलन कर के जानकारी दी जा सकती है।

चुनाव आयोग की टीम पटना में करेगी कल बैठक

चुनाव आयोग की टीम कल पटना आ रही है। बिहार में चुनाव आयोग की टीम बिहार के मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी और इसके बाद प्रदेश के सभी डीएम और एसपी के साथ बैठक करेगी। 05 अक्तूबर को चुनाव आयोग पटना में एक प्रेस कॉन्फेंस भी चुनाव की तैयारी को लेकर कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि पटना से दिल्ली लौटने के बाद बैठक की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग अगले सप्ताह में किसी भी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के शेड्यूल की घोषणा कर सकती है।

तीसरे विकल्प के रूप खड़ी हुई जन सुराज

प्रशांत किशोर की जनसुराज अचानक से बिहार चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में उभरी है। 2020 के विधानसभा चुनाव तक बिहार की राजनीति में मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला हुआ करता था। लेकिन, प्रशांत किशोर की पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित किया है। फिलहाल एनडीए खेमे में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और हम पार्टी है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी, जेएमएम और आरएलजेपी शामिल है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

03 Oct 2025 06:15 pm

Published on:

03 Oct 2025 06:14 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: प्रशांत किशोर की जन सुराज अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को करेगा जारी

