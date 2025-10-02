Patrika LogoSwitch to English

बिहार विधानसभा चुनाव: विजयादशमी के बहाने सोशल मीडिया पर एनडीए और महागठबंधन के बीच शुरू ट्विट WAR

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) वार शुरू हो गया है। दोनों ने रावण का वीडियो शेयर कर एक दूसरे पर तंज कसा है

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 02, 2025

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच सोशल मीडिया पर ट्विट वार (WAR) शुरू हो गया है। दशहरा की धूम के बीच बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच ट्विट वार( WAR) शुरू हो गया है। यह विवाद बीजेपी बिहार के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट शेयर करने के बाद शुरू हुआ।

बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी को कलयुगी रावाण बताया

बीजेपी की ओर से शेयर किए गए पोस्टर में राहुल-तेजस्वी को कलयुगी का रावण बताया गया है। जेडीयू ने भी एक AI वीडियो बनाकर प्रतीकात्मक तौर पर लालू को रावण बताते हुए उनके दहन को दिखाया गया है। बीजेपी और जद(यू) के वीडियो पर पलटवार करते हुए नीतीश सरकार पर तंज कसा है। इसके बाद दशहरे के मौके पर रावण को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमा गई है।

बीजेपी बिहार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

बीजेपी बिहार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्टर शेयर करते हुए एक पोस्ट को शेयर किया। पोस्टर को शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा कि, मातृ शक्ति के अपमान का प्रतीक रावण आज भी मौजूद है, बस चेहरा बदल गया है। जनता अपने मत से इस रावण का अंत तय करेगी। इस पोस्ट के साथ एक पोस्टर भी अटैच किया गया है। ये पोस्ट दो भाग में में है। एक में त्रेता युग के रावण की फोटो लगी हुई है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है कि जिसने मां जानकी का अपहरण किया, उनका अपमान किया। वहीं पोस्टर के दूसरे भाग में कलयुग के रावण लिखा है। पोस्ट के नीचे राहुल-तेजस्वी का फोटो लगा है। इसके कैप्शन में लिखा हुआ कि, जिनके मंच से पीएम की दिवंगत मां को गाली दी गई।

जदयू ने भी शेयर किया वीडियो

जद(यू) ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर 32 सेकेंड का AI वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो 32 सेकेंड का है, जिसमें प्रतीकात्मक तौर पर लालू प्रसाद यादव को दस सिर वाला रावण दिखाया गया है। सिर पर अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, छिनतई, रंगदारी,जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण और बलात्कार लिखा है। इसके ठीक सामने एक युवक है जिसपर लिखा है बिहार की जनता। वही तीर चलाकर लालू प्रसाद के रावण के प्रतीकात्मक तस्वीर का दहन करता है।

राजद ने भी नहीं चूका मौका

आरजेडी की ओर से भी इसपर पलटवार किया है। आरजेडी की ओर से नीतीश सरकार और एनडीए पर पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 15 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में रावण दहन करने आए राम कह रहे हैं कि 20 साल का अंहकार, रावण जैसी ये सरकार, अब होगा इसका संहार। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि, अफसरशाही, अहंकार, भ्रष्टाचार और झूठे सरकारी प्रचार के रावण का होगा अंत!बिहार में जन कल्याण, नौकरी और रोजगार का शुभारंभ होगा तुरंत!जब बनेगी #तेजस्वी_सरकार !!जनहित को समर्पित जन सरोकार वाली #तेजस्वी सरकार!

पटना

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

02 Oct 2025 10:20 pm

Published on:

02 Oct 2025 10:14 pm

