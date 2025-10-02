बिहार विधानसभा चुनाव: विजयादशमी के बहाने सोशल मीडिया पर एनडीए और महागठबंधन के बीच शुरू ट्विट WAR

बीजेपी बिहार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्टर शेयर करते हुए एक पोस्ट को शेयर किया। पोस्टर को शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा कि, मातृ शक्ति के अपमान का प्रतीक रावण आज भी मौजूद है, बस चेहरा बदल गया है। जनता अपने मत से इस रावण का अंत तय करेगी। इस पोस्ट के साथ एक पोस्टर भी अटैच किया गया है। ये पोस्ट दो भाग में में है। एक में त्रेता युग के रावण की फोटो लगी हुई है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है कि जिसने मां जानकी का अपहरण किया, उनका अपमान किया। वहीं पोस्टर के दूसरे भाग में कलयुग के रावण लिखा है। पोस्ट के नीचे राहुल-तेजस्वी का फोटो लगा है। इसके कैप्शन में लिखा हुआ कि, जिनके मंच से पीएम की दिवंगत मां को गाली दी गई।