बिहार विधानसभा चुनाव: खेसारी लाल यादव ने पत्नी के साथ लिया आरजेडी की सदस्यता, जानें किस सीट से लड़ेंगे चुनाव?

बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसको लेकर बिहार में राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। इसी कड़ी में भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव गुरूवार की शाम राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। खेसारी लाल के साथ उनकी पत्नी भी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई। खेसारी लाल यादव की पत्नी छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी को तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाया। इसके बाद तेजस्वी यादव खुद खेसारी लालू यादव और उनकी पत्नी को लेकर मीडिया सामने आए हैं। इसके बाद उन्होंने ही इस बात की जानकारी भी शेयर किया। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद खेसारी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने छपरा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने उन्हें अपना सिंबल दे दिया है।