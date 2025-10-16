Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: ‘बीजेपी ने यादवों को नहीं दिया भाव’ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद उठने लगे सवाल

Bihar Chunav 2025: इस बार बीजेपी ने कई विधायकों का टिकट काटा है तो वहीं नए चेहरों को भी मौका दिया है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 16, 2025

Bihar Assembly Elections

बीजेपी ने 101 सीटों पर उतारे प्रत्याशी

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जेडीयू को भी 101 सीटें मिली है और चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं उपेंद्र कुशवाह और जीतन राम मांझी को 6-6 सीटें मिली है। अबकी बार बीजेपी ने कई विधायकों का टिकट काटा है तो वहीं नए चेहरों को भी मौका दिया है। औराई से विधायक रामसूरत यादव को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। टिकट नहीं मिलने से वो काफी दुखी नजर आ रहे है।

रामसूरत ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप

बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर रामसूरत राय ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यादव नहीं होने की वजह से उनका टिकट काटा है। औराई विधायक रामसूरत राय ने एक इंटरव्यू के दौरान यादवों के नाम गिनाए है जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा- जय प्रकाश यादव, प्रणव यादव, नंदकिशोर यादव, मिश्रीलाल यादव, प्रहलाद यादव और मुझे टिकट नहीं दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने इस माध्यम से मैसेज दिया कि पार्टी यादवों के बिना भी जीत सकती है। 

2025 में 6 यादवों को दिया टिकट

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने 6 यादवों को टिकट दिया है। हालांकि 2020 में पार्टी ने 15 और 2015 में 22 यादवों को प्रत्याशी बनाया था। दरअसल, बीजेपी की पहली लिस्ट में 4 और तीसरी में 2 यादवों को टिकट दिया। बीजेपी ने सात बार के विधायक नंद किशोर यादव का टिकट भी काट दिया। पार्टी के इस फैसले से हर कोई हैरान था। 

एक भी मुस्लिम नहीं

वहीं बीजेपी की 101 प्रत्याशियों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। पहले बताया जा रहा था कि पार्टी शाहनबाज हुसैन को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया। इतना ही नहीं जेडीयू ने भी अपनी 101 प्रत्याशियों की लिस्ट में महज 4 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए है। 

रामसूरत राय का क्यों कटा टिकट

बताया जा रहा है कि बीजेपी ने रामसूरत राय को टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकंबेंसी थी। वहीं चर्चा चल रही है कि नित्यानंद राय के कहने पर रामसूरत राय का टिकट कटा है। दो दिन पहले ही रमा निषाद को राय ने बीजेपी में शामिल कराया है और पार्टी ने उन्हें ही प्रत्याशी बनाया है।

दो चरणों में होंगे चुनाव 

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। मतगणना 14 नवंबर को होगी। अभी तक बीजेपी-जेडीयू ने अपने पूरे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग पर ही सहमति नहीं बन पाई है। 

image

बिहार चुनाव 2025

Published on:

16 Oct 2025 03:10 pm

बिहार चुनाव 2025: 'बीजेपी ने यादवों को नहीं दिया भाव' प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद उठने लगे सवाल

