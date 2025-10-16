बिहार चुनाव 2025: ‘बीजेपी ने यादवों को नहीं दिया भाव’ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद उठने लगे सवाल

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जेडीयू को भी 101 सीटें मिली है और चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं उपेंद्र कुशवाह और जीतन राम मांझी को 6-6 सीटें मिली है। अबकी बार बीजेपी ने कई विधायकों का टिकट काटा है तो वहीं नए चेहरों को भी मौका दिया है। औराई से विधायक रामसूरत यादव को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। टिकट नहीं मिलने से वो काफी दुखी नजर आ रहे है।