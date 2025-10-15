बिहार चुनाव 2025: NDA में महासंग्राम! नहीं मान रहे नीतीश, चिराग की 5 सीटों पर उतार दिए प्रत्याशी, देखें List

Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारा भले ही हो गया हो, लेकिन दलों के बीच खींचतान जारी है। बुधवार को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 57 प्रत्याशियों के नाम हैं। इस लिस्ट के जारी होते ही नीतीश कुमार की चिराग पासवान को लेकर नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के दावे वाली पांच सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए इससे एनडीए के घटक दलों के बीच तकरार बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है।