बिहार चुनाव 2025: कुछ घंटे बाद ही भाकपा माले ने 18 प्रत्याशियों की सूची ली वापस, बड़ी वजह आई सामने

Bihar Assembly Election 2025: मंगलवार को महागठबंधन के घटक दल भाकपा माले ने 18 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। हालांकि कुछ घंटे बाद ही पार्टी ने लिस्ट वापस ले ली।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 14, 2025

Bihar Assembly Elections

भाकपा माले ने प्रत्याशियों की सूची ली वापस

बिहार चुनाव 2025 के लिए भाकपा माले ने मंगलवार को अपने 18 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। हालांकि कुछ घंटे बाद ही पार्टी ने अपनी लिस्ट वापस ले ली। समाचर एजेंसी ANI के अनुसार पार्टी ने कहा कि अभी कुछ और सीटों पर चर्चा चल रही है और अंतिम सूची एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की जाएगी। दरअसल, महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। 

क्या महागठबंधन से सब ठीक? 

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारा हो गया है और अपने-अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के दलों के बीच अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। सीट बंटवारे से पहले ही भाकपा माले ने अपनी पहली सूची जारी की थी। अब कयास लगाया जा रहा है कि सीट बंटवारे के बाद पार्टी अपनी सूची जारी करें।

17 अक्टूबर है नामांकन की अंतिम तिथि

बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। वहीं भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि से केवल तीन दिन पहले महागठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट वितरण की घोषणा करने की अपील की थी।

लगातार हो रही बैठकें

सीटों के बंटवारे के लिए आपसी सहमति से कोई फार्मूला तय करने के लिए महागठबंधन के सहयोगियों के बीच बैठकें हो रही हैं । महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दल शामिल हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी बिहार इकाई के नेताओं के साथ इस बारे में विचार-विमर्श किया है। सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बैठकें हुईं।

NDA में हुआ सीटों का बंटवारा

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी-जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लडे़ंगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाह और जीतन राम मांझी को 6-6 सीटें दी गई है। बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

खबर शेयर करें:

