बिहार चुनाव 2025: कुछ घंटे बाद ही भाकपा माले ने 18 प्रत्याशियों की सूची ली वापस, बड़ी वजह आई सामने

सीटों के बंटवारे के लिए आपसी सहमति से कोई फार्मूला तय करने के लिए महागठबंधन के सहयोगियों के बीच बैठकें हो रही हैं । महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दल शामिल हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी बिहार इकाई के नेताओं के साथ इस बारे में विचार-विमर्श किया है। सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बैठकें हुईं।