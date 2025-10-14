शरजील इमाम ने अंतरिम जमानत याचिका ली वापस, बिहार चुनाव लड़ने की जताई थी इच्छा; बड़ी वजह आई सामने

शरजील इमाम ने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका वापस ले ली। इमाम ने सोमवार को कोर्ट के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने इस याचिका में बिहार चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। अब एक दिन बाद ही उन्होंने यह याचिका वापस ले ली है। शरजील इमाम की ओर से पेश हुए वकील अहमद इब्राहिम ने कोर्ट को बताया- नियमित जमानत याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।