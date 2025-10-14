कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे को मिल रही धमकी, स्कूलों में RSS की गतिविधियों को बैन करने की कही थी बात

उन्होंने आगे कहा- वे इलाकों में, लाठियों के साथ मार्च पास्ट कैसे कर सकते हैं? ज़रा सोचिए, अगर कोई और समुदाय, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अपने समुदाय के रंग की शर्ट पहनकर, लाठियाँ लेकर मार्च पास्ट करे, तो क्या कोई इसकी अनुमति देगा? वे इतने सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें ऐसा करते रहना है? एक कानून है। उन्हें अनुमति लेने दीजिए। क्या वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे भारत के संविधान से बड़े हैं? वे देश के कानून से बड़े हैं? मुझे माफ़ करना, वे नहीं हैं।