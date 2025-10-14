CPI ML List: सीट बंटवारे से पहले सीपीआई (माले) ने जारी की 18 प्रत्याशियों की सूची, जानें किसे मिला टिकट

बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कयास लगाया जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल, सीट बंटवारे से पहले भाकपा माले ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसी सीटें हैं जिन पर RJD और माले दोनों दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बातचीत में देरी होने पर माले ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी।