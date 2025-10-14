CPI ML List: सीट बंटवारे से पहले सीपीआई (माले) ने जारी की 18 प्रत्याशियों की सूची, जानें किसे मिला टिकट

भाकपा माले की पहली सूची जारी (Photo-IANS)
CPI ML List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इससे पहले भाकपा (माले) की पहली सूची जारी हो गई है। इस लिस्ट में 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। माले के राज्य कार्यालय सचिव परवेज ने कहा कि पार्टी ने अभी तक 18 सीटें फाइनल की है, उसकी लिस्ट जारी की है। बाकी सीटों के लिए महागठबंधन के घटक दलों से बातचीत जारी है।
|विधानसभा
|प्रत्याशी का नाम
|तरारी
|मदन सिंह चंद्रवंशी
|अगिआंव
|शिवप्रकाश रंजन
|आरा
|कयामुद्दीन अंसारी
|डुमरांव
|अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा
|काराकाट
|अरुण सिंह
|अरवल
|महानंद सिंह
|घोषी
|रामबली सिंह यादव
|पालीगंज
|संदीप सौरभ
|फुलवारी
|गोपाल रविदास
|दीघा
|दिव्या गौतम
|दरौली
|सत्यदेव राम
|जिरादेई
|अमरजीत कुशवाहा
|दरौंदा
|अमरनाथ यादव
|भोरे
|जितेंद्र पासवान
|सिकटा
|वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता
|वारिसनगर
|फूलबाबू सिंह
|कल्याणपुर
|रंजीत राम
|बलरामपुर
|महबूब आलम
भाकपा माले ने सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम को टिकट दिया है। पार्टी ने गौतम को दीघा से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा दो मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है।
बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कयास लगाया जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल, सीट बंटवारे से पहले भाकपा माले ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसी सीटें हैं जिन पर RJD और माले दोनों दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बातचीत में देरी होने पर माले ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी।
बिहार विधासनभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन करने के लिए महज तीन दिन ही बचे हैं। पहले फेज की वोटिंग के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। ऐसे में सबकी नजर अब महागठबंधन पर टिकी हुई है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
