Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CPI ML List: सीट बंटवारे से पहले सीपीआई (माले) ने जारी की 18 प्रत्याशियों की सूची, जानें किसे मिला टिकट

CPI ML Candidates List: भाकपा माले ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 14, 2025

भाकपा माले की पहली सूची जारी (Photo-IANS)

CPI ML List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इससे पहले भाकपा (माले) की पहली सूची जारी हो गई है। इस लिस्ट में 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। माले के राज्य कार्यालय सचिव परवेज ने कहा कि पार्टी ने अभी तक 18 सीटें फाइनल की है, उसकी लिस्ट जारी की है। बाकी सीटों के लिए महागठबंधन के घटक दलों से बातचीत जारी है।

किसे कहां से मिला टिकट

विधानसभा प्रत्याशी का नाम
तरारीमदन सिंह चंद्रवंशी
अगिआंवशिवप्रकाश रंजन
आरा कयामुद्दीन अंसारी
डुमरांवअजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा
काराकाटअरुण सिंह
अरवल महानंद सिंह
घोषी रामबली सिंह यादव
पालीगंजसंदीप सौरभ
फुलवारीगोपाल रविदास
दीघा दिव्या गौतम
दरौलीसत्यदेव राम
जिरादेईअमरजीत कुशवाहा
दरौंदा अमरनाथ यादव
भोरे जितेंद्र पासवान
सिकटावीरेंद्र प्रसाद गुप्ता
वारिसनगर फूलबाबू सिंह
कल्याणपुररंजीत राम
बलरामपुरमहबूब आलम

सुशांत सिंह राजपूत की बहन को मिला टिकट

भाकपा माले ने सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम को टिकट दिया है। पार्टी ने गौतम को दीघा से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा दो मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है।

क्या महागठबंधन में है खटपट

बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कयास लगाया जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल, सीट बंटवारे से पहले भाकपा माले ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसी सीटें हैं जिन पर RJD और माले दोनों दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बातचीत में देरी होने पर माले ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी।

पहले चरण के लिए नामांकन के बचे तीन दिन

बिहार विधासनभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन करने के लिए महज तीन दिन ही बचे हैं। पहले फेज की वोटिंग के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। ऐसे में सबकी नजर अब महागठबंधन पर टिकी हुई है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। 

ये भी पढ़ें

शरजील इमाम ने अंतरिम जमानत याचिका ली वापस, बिहार चुनाव लड़ने की जताई थी इच्छा; बड़ी वजह आई सामने
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

14 Oct 2025 06:41 pm

Hindi News / National News / CPI ML List: सीट बंटवारे से पहले सीपीआई (माले) ने जारी की 18 प्रत्याशियों की सूची, जानें किसे मिला टिकट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं सोनम वांगचुक…’NSA हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में बोला लेह प्रशासन

Sonam Wangchuk and his wife
राष्ट्रीय

झारखंड में JMM कार्यकर्ता की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

राष्ट्रीय

Credit Card का इस्तेमाल कोई इस भारतीय बंदे से सीखे, 1600 से ज्यादा कार्ड रखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है इनके नाम

राष्ट्रीय

‘तालिबान के मंत्री मुत्तकी के स्वागत पर मेरा शर्म से सिर झुक गया’ जावेद अख्तर के बयान पर मचा बवाल

Javed Akhtar's statement on his ex-handle on Taliban Foreign Minister's visit to India
विदेश

शरजील इमाम ने अंतरिम जमानत याचिका ली वापस, बिहार चुनाव लड़ने की जताई थी इच्छा; बड़ी वजह आई सामने

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.