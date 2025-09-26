बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म, कई विधायकों के कटेंगे नाम, जानिए अमित शाह की बैठक में क्या हुई बात

Bihar assembly election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक देर खत्म हुई। करीब दो घंटे चली इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। सूत्रों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट पर भी इस बैठक में चर्चा हुई।
सूत्रों का कहना है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने बिहार बीजेपी के 20 सीटों पर प्रत्याशी बदलने को कहा है। बता दें कि बिहार में 24 और 25 सितंबर को पार्टी ने स्क्रीनिंग का काम किया गया है। पार्टी जिन सीटों पर लड़ती है, जो हमारे सीटिंग विधायक हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी के इस बैठक में उसकी विस्तृत से चर्चा की गई। बैठक में जो तय हुआ है उसकी रिपोर्ट पार्टी चुनाव प्रभारी और संगठन महामंत्री को सौंप देंगे। जिसमें बिहार की सीटों की स्क्रनिंग की गई है।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को अन्तिम रूप देने में लगी है। जो थोड़े बहुत काम बचे हैं उसे शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा। सीट बंटवारे से जुड़े सवाल पर बिहार भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ये बैठक चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। सीटों का मामला केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। वही तय करेगा।
अमित शाह दो दिन के बिहार दौरे पर आए हैं। पहले दिन उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इस बैठक से पहले बेतिया में शाह ने चंपारण और सारण के 350 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शाह ने इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया।