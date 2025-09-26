बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म, कई विधायकों के कटेंगे नाम, जानिए अमित शाह की बैठक में क्या हुई बात

सूत्रों का कहना है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने बिहार बीजेपी के 20 सीटों पर प्रत्याशी बदलने को कहा है। बता दें कि बिहार में 24 और 25 सितंबर को पार्टी ने स्क्रीनिंग का काम किया गया है। पार्टी जिन सीटों पर लड़ती है, जो हमारे सीटिंग विधायक हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी के इस बैठक में उसकी विस्तृत से चर्चा की गई। बैठक में जो तय हुआ है उसकी रिपोर्ट पार्टी चुनाव प्रभारी और संगठन महामंत्री को सौंप देंगे। जिसमें बिहार की सीटों की स्क्रनिंग की गई है।