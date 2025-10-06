Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में 6 और 11 नवंबर को होगा चुनाव, नीतीश या तेजस्वी किसकी बनेगी सरकार

Bihar Assembly Election 2025: चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही बिहार में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि वर्ष में किसकी सरकार बनेगी? 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 06, 2025

Bihar Assembly Election 2025 बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। चुनाव की घोषणा के साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। नीतीश और तेजस्वी के समर्थक इसको लेकर आमने सामने हो गए हैं। माहौल पूरी तरह से गर्म है।

चुनावी दंगल में उतरेंगे नीतीश और तेजस्वी

एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपनी सरकार के विकास कार्यों और सुशासन का दावा कर लोगों के बीच चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवाओं की नब्ज पकड़ते हुए रोजगार और सामाजिक न्याय की बात कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद दोनों नेता अपनी रणनीति को धार देने में लगे हैं। जीत को अपने नाम करने के लिए कल से दोनों नेता चुनावी दंगल में उतरेंगे।

आरोप- प्रत्यारोप

नीतीश कुमार गांव-गांव जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर वे जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार ने उनके नेतृत्व में तरक्की की नई ऊंचाइयां छुई हैं। वहीं, तेजस्वी यादव बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उनकी रैलियों में युवाओं की भीड़ और जोश साफ दिखता है, जो उनकी बातों से खुद को जोड़ पा रहे हैं।

चुनाव पर होगी पैनी नजर

इस बीच, निर्वाचन आयोग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने कमर कस ली है। सभी 243 सीटों पर पर्यवेक्षक तैनात किए जा रहे हैं, जो मतदान से लेकर खर्च तक हर चीज पर पैनी नजर रखेंगे। मतदाता सूची को दुरुस्त करने और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए भी टीमें सक्रिय हैं। बिहार का चुनावी रंगमंच सज चुका है। नीतीश और तेजस्वी की यह जंग कितनी रोमांचक होगी, और जनता किसे चुनेगी, यह देखना बाकी है।

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में दो चरणों मे होंगे चुनाव, जानें किस जिले में कब होगी वोटिंग, देखें पूरी लिस्ट
पटना
image

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Oct 2025 10:31 pm

Published on:

06 Oct 2025 10:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Assembly Election 2025: बिहार में 6 और 11 नवंबर को होगा चुनाव, नीतीश या तेजस्वी किसकी बनेगी सरकार

पटना

बिहार न्यूज़

बिहार चुनाव 2025

Bihar Assembly Election 2025: ‘यह सिर्फ़ चुनाव नहीं, बिहार का महा उत्सव है’, पढ़िए तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों बोले?

Tejashwi Yadav education, tejashwi yadav educational qualification, tejashwi yadav school, Tejashwi Yadav school name,
पटना

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में कब कितने चरणों में हुए चुनाव, जानें पिछले 25 वर्षों का इतिहास

पटना

बिहार चुनाव: तेज प्रताप यादव ने दिया ऐसा बयान कि तेजस्वी के छूटेंगे पसीने, जानें क्या कहा

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election: 2020 में तीन चरणों में हुए थे चुनाव, इस बार सिर्फ दो चरण…क्या मिल रहा संकेत?

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: पप्पू यादव ने चुनाव की तारीखों पर खड़े किए सवाल, कहा- ‘बीजेपी ने भेजा, चुनाव आयोग ने पढ़ दिया…’

Pappu Yadav
पटना
