Bihar Assembly Election 2025: बिहार में 6 और 11 नवंबर को होगा चुनाव, नीतीश या तेजस्वी किसकी बनेगी सरकार

इस बीच, निर्वाचन आयोग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने कमर कस ली है। सभी 243 सीटों पर पर्यवेक्षक तैनात किए जा रहे हैं, जो मतदान से लेकर खर्च तक हर चीज पर पैनी नजर रखेंगे। मतदाता सूची को दुरुस्त करने और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए भी टीमें सक्रिय हैं। बिहार का चुनावी रंगमंच सज चुका है। नीतीश और तेजस्वी की यह जंग कितनी रोमांचक होगी, और जनता किसे चुनेगी, यह देखना बाकी है।