Bihar Assembly Election 2025: बिहार में 6 और 11 नवंबर को होगा चुनाव, नीतीश या तेजस्वी किसकी बनेगी सरकार

Bihar Assembly Election 2025 बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। चुनाव की घोषणा के साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। नीतीश और तेजस्वी के समर्थक इसको लेकर आमने सामने हो गए हैं। माहौल पूरी तरह से गर्म है।
एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपनी सरकार के विकास कार्यों और सुशासन का दावा कर लोगों के बीच चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवाओं की नब्ज पकड़ते हुए रोजगार और सामाजिक न्याय की बात कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद दोनों नेता अपनी रणनीति को धार देने में लगे हैं। जीत को अपने नाम करने के लिए कल से दोनों नेता चुनावी दंगल में उतरेंगे।
नीतीश कुमार गांव-गांव जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर वे जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार ने उनके नेतृत्व में तरक्की की नई ऊंचाइयां छुई हैं। वहीं, तेजस्वी यादव बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उनकी रैलियों में युवाओं की भीड़ और जोश साफ दिखता है, जो उनकी बातों से खुद को जोड़ पा रहे हैं।
इस बीच, निर्वाचन आयोग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने कमर कस ली है। सभी 243 सीटों पर पर्यवेक्षक तैनात किए जा रहे हैं, जो मतदान से लेकर खर्च तक हर चीज पर पैनी नजर रखेंगे। मतदाता सूची को दुरुस्त करने और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए भी टीमें सक्रिय हैं। बिहार का चुनावी रंगमंच सज चुका है। नीतीश और तेजस्वी की यह जंग कितनी रोमांचक होगी, और जनता किसे चुनेगी, यह देखना बाकी है।
