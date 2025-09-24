Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की सुरक्षा घटी, दिलीप जायसवाल को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की सरकार ने बुधवार को सुरक्षा घटा दी है। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।  पप्पू यादव की सुरक्षा घटाकर वाई श्रेणी कर दी गई है। जबकि दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ाकर वाई प्लस कर दी गई है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 24, 2025

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। फोटो- IANS

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने दो नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटा दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सांसद पप्पू यादव को अभी वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी, जिसे घटाकर वाई श्रेणी में तब्दील कर दिया गया है। जबकि दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ाकर वाई प्लस श्रेणी की कर दी गई है।

पप्पू यादव की सुरक्षा घटी

राज्य सुरक्षा समिति की अनुशंसा के बाद गृह विभाग की ओर से इन दोनों नेताओं की सिक्योरिटी में बदलाव किया गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सुरक्षा आगामी बिहार चुनाव में खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। बताते चलें कुछ दिन पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाया है।

किसे कौन सी सुरक्षा मिली है

सांसद पप्पू यादव को पिछले अगस्त महीने में ही वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई थी। बिहार में पप्पू यादव के साथ चार अन्य नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, आरजेडी नेता और प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अररिया से सांसद प्रदीप कुमार, बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और एमएलसी नीरज कुमार सिंह शामिल थे। गृह विभाग ने सम्राट को जेड प्लस, तेजस्वी को जेड, पप्पू, प्रदीप और ज्ञानेंद्र को वाई प्लस और नीरज को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी।

वाई प्लस और वाई सिक्योरिटी में अंतर ?

वाई प्लस सिक्योरिटी में सुरक्षाकर्मियों की संख्या ज्यादा होती है। जिसे यह सुरक्षा मिलता है उनके साथ दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) के साथ 2-4 कमांडो और पुलिसकर्मियों समेत कुल 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं। जबकि वाई श्रेणी की सुरक्षा में 8 सुरक्षाकर्मी होते हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बिहार में कितनी हैं अति पिछड़ी जातियां? राहुल गांधी क्यों इसे साधना चाहते हैं
पटना

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

24 Sept 2025 10:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की सुरक्षा घटी, दिलीप जायसवाल को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.