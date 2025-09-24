बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की सुरक्षा घटी, दिलीप जायसवाल को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली

सांसद पप्पू यादव को पिछले अगस्त महीने में ही वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई थी। बिहार में पप्पू यादव के साथ चार अन्य नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, आरजेडी नेता और प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अररिया से सांसद प्रदीप कुमार, बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और एमएलसी नीरज कुमार सिंह शामिल थे। गृह विभाग ने सम्राट को जेड प्लस, तेजस्वी को जेड, पप्पू, प्रदीप और ज्ञानेंद्र को वाई प्लस और नीरज को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी।