बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की सुरक्षा घटी, दिलीप जायसवाल को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने दो नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटा दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सांसद पप्पू यादव को अभी वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी, जिसे घटाकर वाई श्रेणी में तब्दील कर दिया गया है। जबकि दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ाकर वाई प्लस श्रेणी की कर दी गई है।
राज्य सुरक्षा समिति की अनुशंसा के बाद गृह विभाग की ओर से इन दोनों नेताओं की सिक्योरिटी में बदलाव किया गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सुरक्षा आगामी बिहार चुनाव में खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। बताते चलें कुछ दिन पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाया है।
सांसद पप्पू यादव को पिछले अगस्त महीने में ही वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई थी। बिहार में पप्पू यादव के साथ चार अन्य नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, आरजेडी नेता और प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अररिया से सांसद प्रदीप कुमार, बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और एमएलसी नीरज कुमार सिंह शामिल थे। गृह विभाग ने सम्राट को जेड प्लस, तेजस्वी को जेड, पप्पू, प्रदीप और ज्ञानेंद्र को वाई प्लस और नीरज को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी।
वाई प्लस सिक्योरिटी में सुरक्षाकर्मियों की संख्या ज्यादा होती है। जिसे यह सुरक्षा मिलता है उनके साथ दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) के साथ 2-4 कमांडो और पुलिसकर्मियों समेत कुल 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं। जबकि वाई श्रेणी की सुरक्षा में 8 सुरक्षाकर्मी होते हैं।